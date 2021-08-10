Мнение: Гильменд. Проблема без решения

Познавательно о ситуации в Афганистане на примере Лашкаргаха и провинции Гильменд.

Гильменд. Проблема без решения

Пришло время рассказать немного о Гильменде после всех катастроф последних дней.

Я сам описывал ситуацию как «опасную» всего четыре дня назад.

На тот момент у правительства действительно был только квадратный километр территории или около того. Резиденция губернатора, штаб-квартира NDS, тюрьма и штаб полиции. Больше ничего. И боевики в паре сотен метров от правительственного центра власти. В какой-то момент правительство потеряло контроль над радиостанцией. Также прямо в центре Лашкаргаха были видео с талибами.

И когда выяснилось, что правительство вот-вот потеряет контроль, несколько местных чиновников Гильменда перешли на сторону Талибана, включая начальника полицейского участка. Талибан добрался до дома его семьи, а затем позвонил ему; очевидно, он сразу же перешел на другую сторону. Представитель Управления национальной безопасности провинции также перешел на другую сторону/сдался талибам. И ряд других сотрудников полиции и разведки также перешли на сторону Талибана.

Предполагается, что обоим этим людям предложили безопасный проход после того, как они сдались, но с тех пор о них ничего не слышно.

Кроме того, я думаю, что степень, в которой правительственные чиновники Гильменда (то есть фактически выходцы из провинции) перешли на другую сторону, кое-что говорит нам о качествах Талибана: все они тоже местные.

Смена стороны и переход на сторону победителя – это то, что происходило на протяжении последних 43 лет гражданской войны в Гильменде.

Однако ясно, что правительство решило, что не собирается терять контроль над Лашкаргахом, и перебросило в провинцию сотни военных и спецназовцев. Они также нанесли десятки авиаударов, как и США. Вероятно, за ночь было 10-15 авиаударов. Потери талибов были высоки, но неизбежно они были высоки и среди гражданского населения – авиаудары в городских районах печально известны гибелью мирных жителей.

Сообщение о гибели мирных жителей и их поступления в больницы в Лашкаргахе выходят каждые несколько часов, что дает некоторое представление о потерях (неизбежно намного больше, чем это). Правительство тоже потеряло много людей.

Короче говоря, это была кровавая битва. Командир корпуса афганской армии Сайед Сами Садат приказать жителям Лашкаргаха покинуть свои дома, если там находятся талибы (поскольку правительство будет проводить операции по зачистке). Он говорит, что сделал это объявление, потому что безопасность жителей является их приоритетом. В итоге, инфраструктура сильно повреждена. Здания разрушены. Рынки сгорели. Утрачены средства к существованию. Это настоящая трагедия.

Так где мы сейчас находимся?

Правительство восстановило определенный контроль над городом пятью днями непрерывных авиаударов и операций коммандос. Они убили изрядное количество командиров талибов и установили периметр безопасности. Для большинства из вас это ничего не значит, но правительственный квартал был соединен с аэродромом Бост на юге. Правительство контролирует мост Болана, рынок натурального обмена товарами и штаб-квартиру полиции. Короче говоря, правительство контролирует центр Лашкаргаха.

Но цена была высока. А населению, которое и так подозрительно относится к правительству, это не поможет.

Итак, каков анализ на начальном этапе истории?

Анализ показывает, что правительство может удерживать городские центры, если захочет. Помните, что это происходило одновременно с преодолением кризисов в Кандагаре и Лашкаргахе.

Но; ему нужно было использовать авиацию. Которая убивает мирных жителей. Свое мирное население. И ему пришлось использовать воинские части, не относящиеся к Гильменду – многие из Гильменду перешли на другую сторону.

Итак, теперь представьте, что вы Кабул, и думаете, каков долгосрочный план для Гильменда?

Вам нужно какое-то местное представительное правительство – но если оно просто переходит на другую сторону, кого вы используете? Если люди думают, что это безумие, позвольте мне привести текущий пример племени хароти в Над-и-Али.

Мервейс, вождь племени, является депутатом Кабула, поэтому он подпишет декларацию с Гани о поддержке правительства и т.д.

Но, конечно, как всегда, племя раскололось пополам. У талибов есть хароти, воюющие в Лашкаргахе. Есть и в полиции. Они хеджируются, как и все остальные.

Итак, вернемся к проблеме Кабула. Местным практически нельзя доверять. Честно говоря, это была проблема с конца 1800-х годов, когда Амир Абдур Рахман начал отправлять чиновников из своих родных мест, чтобы решить именно эту проблему. (Интересно, что французская полиция до сих пор делает то же самое). Итак, что вы будете делать с Гильмендом, если вы Кабул? Вы не можете позволить себе такие огромные внешние военные инвестиции в провинцию, которая в лучшем случае имеет второстепенное значение.

Возможно, вы могли бы назначить какого-то военного губернатора, возможно, с небольшими внешними силами, связанными с некоторыми ключевыми местными племенными ополченцами (если бы у вас были «отряды» из трех крупнейших племен (Ализаи, Баракзай, Нурзай), которые должны это сделать. Или, может быть, вы могли бы просто передать это какому-нибудь местному полевому, чтобы тот взял власть в свои руки. Я имею в виду то, что правительство пыталось сделать в 2001–2006 годах (Шер Мохаммад Ахундзада, губернатор Ализаи), и это было своего рода катастрофой.

В обоих этих планах нет ограничения их власти, и они неизбежно злоупотребляют населением, что снова запускает цикл восстания.

Что вам действительно нужно, так это благодетельный, образованный и дальновидный человек, который возглавит Гильменд и постарается решить некоторые проблемы между племенами, некоторые земельные проблемы и грядущий кризис, а именно изменение климата и опустынивание. Но этого не произойдет. Из-за тридцати провинций Гильменд находится на дне.

Итак, мне очень грустно говорить, я думаю, что этот цикл будет продолжаться. Это отношения между центром и периферией в Афганистане.

(с) Майк Мартин

PS. Стоит отметить, что пока правительство бросило крупные силы для удержания Лашкаргаха, оно потеряло уже 6 провинциальных центров.

Авиаудары США по Лашкаргаху продолжались и сегодня утром. Талибан само собой использует массовую гибель гражданских в своей пропаганде.

Разумеется, подобное примнение авиации в городских боях будет иметь последствия для правительства, но ему сейчас уже выбирать не приходиться.

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