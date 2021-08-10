 

Суд обязал выдворить из РФ 12 участников массовой драки в Мытищах

10.08.2021, 10:38, Новости дня
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Мытищинский городской суд Московской области принял решение о выдворении из РФ 12 трудовых мигрантов, которые принимали участие в массовой драке со стрельбой, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации»). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Все они были задержаны после драки в Мытищах, произошедшей 6 августа на Пограничной улице», – сообщил источник ТАСС.

В Мытищинском горсуде подтвердили, что рассмотрели 12 протоколов об административном правонарушении в отношении указанных выше лиц, однако результат сообщить не смогли.

Ранее сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.



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