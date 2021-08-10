В Минприроды назвали крайне напряженной обстановку с лесными пожарами

Обстановка с лесными пожарами в РФ остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на федеральном штабе по координации тушения лесных пожаров.

Козлов заявил, что в 2021 году при меньшем количестве пожаров фиксируется увеличение площади, пройденной огнем по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, передает РИА «Новости».

«Что составляет 7,8 млн гектар. При чем более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности, на Якутию – 78% всех площадей по стране», – добавил он.

Напомним, президент Владимир Путин поручил к 1 сентября помочь пострадавшим от природных пожаров россиянам.