 

В Минприроды назвали крайне напряженной обстановку с лесными пожарами

10.08.2021, 10:38, Новости дня
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Обстановка с лесными пожарами в РФ остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на федеральном штабе по координации тушения лесных пожаров.

Козлов заявил, что в 2021 году при меньшем количестве пожаров фиксируется увеличение площади, пройденной огнем по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, передает РИА «Новости».

«Что составляет 7,8 млн гектар. При чем более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности, на Якутию – 78% всех площадей по стране», – добавил он.

Напомним, президент Владимир Путин поручил к 1 сентября помочь пострадавшим от природных пожаров россиянам.



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