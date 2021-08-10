 

Китай отозвал посла в Литве

10.08.2021, 10:38, Новости дня
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Китайская сторона отозвала посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР.

«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.

В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае. 

Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом отношение Китая к уйгурам в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции.



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