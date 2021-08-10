Бывшая жена Сергея Бондарчука стала мамой в третий раз

32-летняя Тата Мамиашвили (Бондарчук) стала многодетной мамой! Накануне вечером у Таты и ее 30-летнего супруга Филиппа Фролова, родился мальчик. Об этом Фролов рассказал у себя в Instagram, опубликовав фотографию бирки из роддома.

Сынулькин мой, я так о тебе мечтал! Татуля моя, я даже мечтать не мог о такой жене, как ты! Ура!

Сама Тата пока никаких публикаций на своей странице не делала.

Малыш стал первенцем для Филиппа и первым общим ребенком пары – Тата также воспитывает двух дочерей, рожденных в браке с Сергеем Бондарчуком. Напомним, о своей беременности Тата рассказала чуть меньше месяца назад, одновременно поздравив любимого с днем рождения.

Филипп Фролов и Тата Мамиашвили Тата Мамиашвили

Об отношениях сооснователя актерского агентства Art Pictures Junior Таты Мамиашвили и продюсера и сценариста Филиппа Фролова стало известно прошлым летом. 19 июля 2020-го Тата поздравила Филиппа с днем рождения в сети, опубликовав первое совместное фото и сделав подпись:

С днем рождения, мой!

А в ноябре 2020-го влюбленные поженились. Тайная и камерная свадьба, где присутствовали только самые близкие, прошла в Санкт-Петербурге. Для Таты этот брак второй. В 2019 году Мамиашвили развелась со своим первым мужем Сергеем Бондарчуком после семи лет брака, в котором родились две дочери – Маргарита и Вера. Якобы заявление на развод подала Тата, причина такого решения неизвестна. Споров по поводу раздела имущества и опеки у них не возникло.

Дочери Таты Мамиашвили и Сергея Бондарчука живут с мамой, но часто видятся с отцом. Сердце Сергея, кстати, снова занято: больше полугода он встречается с 28-летней Валерией Станкевич. Подробнее о ней мы писали здесь.

Филипп, Тата и ее дети от первого брака

Филипп Фролов и Тата Мамиашвили