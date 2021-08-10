Ученые обнаружили «печать бедности» в мозге детей из семей с низким уровнем жизни



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Ученые из США провели первое в своем роде исследование: в течение 17 лет они наблюдали детьми из бедных семей, чтобы определить, насколько уровень жизни повлиял на их психическое здоровье, когнитивные способности и особенности мозга. Они привлекли к участию 216 детей 3-5 лет, а также их родителей либо опекунов. Во время набора добровольцев исследователи использовали специальную анкету, чтобы выявить участников с симптомами детской депрессии — позже это позволит им отделить последствия бедности от существующих психических расстройств.

Каждый год ученые проводили подробные опросы детей, а когда участникам исполнилось 16 лет, они сдали тесты на когнитивные способности, наличие психических расстройств, обучаемость, склонность к риску и социализацию. Кроме того, за 17 лет наблюдений каждый из них прошел сканирование мозга, на котором измерялись объемы мозгового вещества.

В результате ученые получили доказательства, что низкий социальный статус семьи, в которой воспитывается ребенок, связан с более низкими когнитивными способностями, академической успеваемостью и плохим взаимодействием с социумом по сравнению с детьми из финансово благополучных семей. Но самое главное, что авторам исследования удалось обнаружить «печать бедности» в мозге детей, которые в дошкольном возрасте жили в нужде. В частности, у некоторых из них были меньшие объемы определенных подкорковых областей мозга, включая гиппокамп, хвостатое ядро и таламус.

«Эти области мозга похожи на важные путевые точки на магистрали мозга. Они особенно чувствительны к факторам окружающей среды, таким как загрязненный воздух или плохое питание. Мы думаем, что бедность и все, что с ней связано — например, стресс, некачественная пища и ограниченный доступ к медицинским услугам, — влияют на развитие мозга», — пояснили ученые.

Самым удивительным открытием было то, что эти изменения сохранялись у детей даже в том случае, если в их семьях улучшилось финансовое положение со временем. По мнению авторов исследования, бедность в дошкольном возрасте наносит наиболее серьезный ущерб психическому и физическому здоровью ребенка.