Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в одной области Украины – Минздрав

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Тернопольской области (115%). Другие показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Инфографика: moz.gov.ua

8 августа динамика госпитализаций была превышена в трех областях: Одесской (51,4%), Ровенской (57,1%) и Тернопольской (147,6%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 10 августа в Украине подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,1 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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