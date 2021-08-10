Во Львове из-за аварии на высоковольтной линии не курсирует большинство трамваев и некоторые троллейбусы

“Возникла аварийная ситуация на “Львовэлектротрансе” – на третьей тяговой подстанции депо на улице Городоцкой выбило основной и резервный высоковольтный кабель. Работники предприятия уже ищут повреждения”, – говорится в сообщении.

Позже в горсовете сообщили, что “Львовэлектротранс” планирует устранить неполадки до обеда.

“Из строя вышли две кабельные линии: одна вчера, другая – сегодня ночью в 4.25… Работает электролаборатория, найдем повреждения. Ремонтные бригады раскапывают это место, чтобы как можно быстрее все отремонтировать. Надеемся, что к обеду восстановим хотя бы одну кабельную линию”, – сказал и.о. директора коммунального предприятия Владимир Ковалив.

“Львовэлектротранс” проинформировал в Facebook, что ориентировочное время возобновления работы электротранспорта – 13.00.

https://www.facebook.com/Lvivelectrotrans/posts/1679889878877247



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—