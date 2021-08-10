“Не всем пассажирам удобно делать шпагат”. “Укрзалізниця” попала в скандал из-за поезда из Киева в Одессу

“Немного не угадали с платформой для посадки в поезде 287 “Киев – Одесса”. Поезд подали к первому перрону. Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат да еще и с чемоданами. Вероятно, что в Одессе будет такая же история”, – подписал блогер видео.

В ролике видно, как пассажирам приходится буквально переносить маленьких детей через большое расстояние между вагоном и платформой, чтобы те не упали.

https://www.facebook.com/ol.vasilyev/posts/4204704599624164

В комментариях пользователи отмечают, что такие поезда следовало бы подавать на низкую платформу или использовать помост.

Скриншот: Олег Васильєв / Facebook

Контекст:

Новый поезд маршрутка “Киев – Одесса” 9 августа выехал в первый свой рейс. Как отмечает УНИАН, этот поезд называют элитным из-за улучшенных условий в нем. В частности, в каждом купе есть умывальник, также в вагоне установлены пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.

Места в поезде продаются по принципу спального вагона – два пассажира на купе. Стоимость билета в поезде составляет около 807 грн.

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