 

“Перебор”, “Красотка без комплексов”. Maruv в секси-образе представила трек со словами “Я даю только по любви”

10.08.2021, 10:10, Новости дня
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“Новенький горяченький тречок уже в сети”, – написала она.

В припеве песни поется: “Я даю только по любви”.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Песню опубликовали 10 августа на канале  “Boosin – тема” в YouTube.

ВИДЕОАудио: Boosin – тема / YouTube

Накануне певица предстала в коротком ролике в синем парике и латексном боди в тон.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Красотка без комплексов!” – прокомментировала подписчица alionaborodixina.

“Перебор”, – отметил surv_ago.

10 августа Maruv в Facebook поделилась подборкой своих снимков в ярких образах.

https://www.facebook.com/MaruvOfficial/posts/364354281724811

“Классная деваха! Влюбиться можно”, – прокомментировал подписчик Павел Локтионов.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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