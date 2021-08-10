 

Специалист Роскачества назвал правильные действия при зависании компьютера

10.08.2021, 10:02, Разное
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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко назвал правильные действия при непредвиденном зависании компьютера. Усиленное и частое нажатие на клавиши мыши или клавиатуры только усугубят неприятную ситуацию.
Зачастую пользователи, столкнувшись с зависанием системы или отдельной программы, начинают активно нажимать на клавиши клавиатуры или мыши. Любое из действий, как объяснил Кузьменко, является определённой операцией, которую компьютеру требуется обработать. Таким образом, чем больше кликов, тем дольше система будет обрабатывать поступающую информацию. Именно поэтому эксперт рекомендует просто набраться терпения и подождать, когда программа снова начнёт функционировать в штатном режиме.

При этом Кузьменко отметил, что не стоит забывать о необходимости своевременного улучшения комплектующих. Частые и беспричинные зависания могут свидетельствовать о необходимости обновить их на более новые, так как у любой техники имеются свои ограничения по срокам эксплуатации, а современные программы становятся более требовательными к возможностям вычислительной машины. Таким образом, обновление компьютера поможет избавиться от зависаний, если они вызваны недостаточной вычислительной мощностью, пишет интернет-издание «Народные Новости».



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