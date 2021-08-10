Шойгу назвал главными задачами антироссийских центров НАТО вербовку и пропаганду

Сергей Шойгу пояснил о главных задачах антироссийских центров НАТО. Глава Минобороны РФ уверен, что страны Запада ведут в них вербовку и пропаганду для дестабилизации обстановки в России.

Несмотря на обещания НАТО не расширяться на Восток, данные ещё Михаилу Горбачеву в 1990-х годах, Североатлантический Альянс продолжает свою экспансию, подходя все ближе к границам России. Центры по стратегической пропаганде размещены сейчас в столицах Польши и прибалтийских республик. Согласно официальной информации, которую предоставляет их руководство, цели таких организаций вполне мирные. Однако на деле их задачей являются ранее указанные проекты. Об этом пояснил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя сложившуюся ситуацию.

Настоящим назначением подобных центров в Варшаве, Таллине и Риге глава ведомства назвал пропаганду и вербовку. Такие структуры, работающие под контролем НАТО, являются сосредоточием антироссийской работы в странах Европы. Системная работа для дестабилизации обстановки в Российской Федерации осуществляется посредством ряда целенаправленных информационных кампаний. Они включают операции по подрывной деятельности и дезинформации внутри страны с привлечением современных технологий и своих агентов внутри государства.

Причем само привлечение таких лиц из числа российских граждан ведётся крайне тщательно и существует даже специальный тщательный и системный отбор. Стратеги НАТО работают над созданием действенного информационного оружия против России. Североатлантическому Альянсу, как пишет «Политэксперт», выгодно ограничение внутреннего развития РФ, а также подрыв авторитета страны в международном сообществе.