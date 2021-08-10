Медики: Три продукта увеличивают риск развития 12 видов рака

Медики назвали три продукта, употребление которых на постоянной основе может вызывать 12 видов рака. По их словам, неправильное питание существенно повышает риск развития онкологии. Зачастую главная проблема заключается не в еде, а в добавках.

Из рациона лучше исключить обработанные мясные продукты. Речь идет о беконе, сосисках, колбасе, поскольку в них содержится очень много нитратов. Их высокий уровень провоцирует рак мозга, онкологию желудка и щитовидной железы. Сами по себе данные соединения не являются канцерогенными, но в организме происходит соединение с другими молекулами.

Частое употребление красного мяса исследователи связывают с развитием колоректального рака, поджелудочной железы, простаты. В перечень попал и алкоголь. Чрезмерное потребление спиртного провоцирует онкологию желудка, груди, полости рта, толстой кишки, пищевода, печени.

Врачи советуют для минимизации рисков сбалансированно питаться. Важно придерживаться диеты, богатой овощами, фруктами, рыбой, цельнозерновыми продуктами.