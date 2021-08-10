 

Медики: Три продукта увеличивают риск развития 12 видов рака

10.08.2021, 10:02, Разное
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Медики назвали три продукта, употребление которых на постоянной основе может вызывать 12 видов рака. По их словам, неправильное питание существенно повышает риск развития онкологии. Зачастую главная проблема заключается не в еде, а в добавках.
Из рациона лучше исключить обработанные мясные продукты. Речь идет о беконе, сосисках, колбасе, поскольку в них содержится очень много нитратов. Их высокий уровень провоцирует рак мозга, онкологию желудка и щитовидной железы. Сами по себе данные соединения не являются канцерогенными, но в организме происходит соединение с другими молекулами.

Частое употребление красного мяса исследователи связывают с развитием колоректального рака, поджелудочной железы, простаты. В перечень попал и алкоголь. Чрезмерное потребление спиртного провоцирует онкологию желудка, груди, полости рта, толстой кишки, пищевода, печени.

Врачи советуют для минимизации рисков сбалансированно питаться. Важно придерживаться диеты, богатой овощами, фруктами, рыбой, цельнозерновыми продуктами.



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