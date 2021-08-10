Der Spiegel – США не собираются сокращать своё военное присутствие в ФРГ

Давние обещания Дональда Трампа о сокращении военного контингента США в ФРГ не будут претворены в жизнь, пишет Der Spiegel. Джо Байден уже отменил эти постановления: кроме того, Вашингтон не будет, как изначально планировалось, возвращать Германии ряд военных объектов, а также пошлёт в ФРГ дополнительно 500 военнослужащих.



Reuters

Военный контингент США в Германии продолжит занимать целый ряд военных объектов, которые изначально планировалось вернуть в распоряжение ФРГ, пишет Der Spiegel. В штаб-квартире Европейского командования вооружённых сил США это решение объяснили растущими запросами на объекты в Европе.

Речь идёт о пяти военных объектах в разных регионах Германии, пишет издание. Der Spiegel напоминает, что прошлым летом бывший президент США Дональд Трамп анонсировал сокращение американского контингента в ФРГ на 12 тыс. человек в качестве наказания за, по его мнению, недостаточный вклад Берлина в расходы на оборону. Впрочем, его преемник Джо Байден уже отменил это решение.

В апреле этого года стало известно, что США планируют расширить свой контингент в Германии ещё на 500 человек, напоминает Der Spiegel. Они должны прибыть на немецкую территорию к осени. По словам министра обороны США Ллойда Остина, данный шаг нужно рассматривать как доказательство союзнических отношений между Вашингтоном и Берлином.