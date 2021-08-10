Бывшие глава правительства и министр туризма Северной Осетии задержаны по делу о растрате

Оперативники задержали бывших главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева по делу о растрате, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», – передает ТАСС слова Петренко.