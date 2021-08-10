Камчатский депутат признался в случайном убийстве человека

Депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека в попытке выгнать медведя из села.

Заявление депутата распространила представитель депутата Ольга Струченко. Редькин указал, что стал невольным участником трагедии в поселке Озерновский, передает РИА «Новости».

«Я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», – говорится в заявлении.

Также депутат добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона. «Я считаю правильным во избежание кривотолков приостановить свое членство в партии «Единая Россия» и снять свою кандидатуру с выборов», – говорится в сообщении.

Редькин является депутатом законодательного собрания Камчатского края. По данным Forbes, он вместе с женой является совладельцем компании «Витязь-Авто», занимающейся добычей и переработкой рыбы, и учредителем ООО «Новый дом».

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