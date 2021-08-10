 

Международный исторический суд упразднил Константинопольский патриархат и передал все его структуры под управление РПЦ

10.08.2021, 9:31, Разное
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Расширенная коллегия Международного исторического суда в Калининграде удовлетворила иск РПЦ о ликвидации Константинопольского патриархата.

«За последние годы так называемый вселенский патриарх допустил многочисленные нарушения основополагающих принципов христианской морали и нравственности. Кроме того, у нас имеются неопровержимые доказательства, что Константинопольская церковь погрязла в коррупции, разврате, а некоторые из местных деятелей даже принимали участи в чёрных мессах. Единственно правильное решение в такой ситуации – упразднение автокефалии и передача всех структур Константинополя под эгиду РПЦ. Я глубоко убеждён, что именно Русская православная церковь сумеют навести порядок и все виновные понесут заслуженное наказание», – заявил председатель суда Николай Стариков.

Дело о противоправных деяниях представителей бывшего Константинопольского патриархата будет рассматривать церковный суд РПЦ. В случае, если подтвердится информация об организации чёрных месс, виновные будут незамедлительно преданы анафеме и заключены под стражу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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