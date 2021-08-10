В США резко выросла заболеваемость детей COVID-19, больницы переполнены

Американская академия педиатрии и Ассоциация детских больниц США сообщили, что за пошедшую неделю почти 94 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 припали на детей.

Самые худшие показатели в Луизиане и Флориде, но цифры могут резко увеличиться и в других штатах из-за распространения заразного штамма “Дельта”.

Доктор Марк Клайн, главный врач Детской больницы Нового Орлеана в штате Луизиана рассказал, что в их учреждение госпитализировали рекордное количество детей. Половине из них меньше двух лет. Большинству остальных детей от пяти до 10 лет – они еще слишком малы для вакцинации.

Во Флориде, штате с наибольшим количеством подтвержденных случаев госпитализации детей в связи с COVID-19 в стране, лечение получают 179 пациентов. По состоянию на утро понедельника, 9 августа, в детской больнице Никлауса в Майами одному ребенку была сделана искусственная вентиляция легких.

Доктор Маркос Местре, вице-президент и главный медицинский директор больницы Никлауса сказал ABC, что в последние недели его команда медиков наблюдала значительный рост случаев заболевания COVID-19 у детей. Он добавил, что некоторые дети находятся в больнице одни, потому что их родители, также не вакцинированные, борются с COVID-19 в другой больнице.

В Техасе госпитализировали 161 ребенка с коронавирусом, в Калифорнии – 98.

ABC отмечает, что такой рост заболеваемости среди детей связан с общим ростом количества новых случаев по стране. Среднесуточное количество случаев заболевания среди американцев в стране увеличилось почти до 100 тыс. случаев в день за последние несколько дней.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране подтвердили 35,8 млн случаев COVID-19, 614 тыс. человек умерли. Суточная заболеваемость в стране начала резко расти с конца июля и 5 августа достигла показателя в 125 тыс. случаев – рекордное число с января этого года.

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