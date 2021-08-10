 

“Нихера не лучше раньше было”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук впервые показала, как выглядела до операции

10.08.2021, 9:16, Новости дня
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“Узнали? Справа мне 21, вроде. Но, конечно же, раньше было лучше. Или не?” – спросила она.

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Публикация от Anastasiia * (@_just__queen_)

“Два разных человека. Вот это перевоплощение”, – отметила подписчица lebedsasha.

“Раньше было лучше”, – написала zoia17021990.

“Та нихера не лучше раньше было. Сейчас – огонь”, – заявила_natali_klimenko_.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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