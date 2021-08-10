В Пентагоне обеспокоены ситуаций в Афганистане, которая “явно движется не в правильном направлении”

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин “разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в области безопасности в Афганистане, которая явно движется не в правильном направлении”.

“И он по-прежнему считает, что у афганских сил есть возможности, у них есть потенциал, чтобы иметь большое влияние на поле боя. Он заявлял, что мы продолжим поддерживать их авторитетом, где и когда это возможно, понимая, что это не всегда будет осуществимо. Но где и когда это возможно, мы продолжим поддерживать их, например, авиаударами. […] У них есть современные ВВС – кстати, ВВС, в которые мы продолжаем вносить свой вклад и улучшать. У них есть современное вооружение; у них есть организационная структура. У них много преимуществ, которых нет у “Талибана”. У “Талибана” нет ВВС, у “Талибана” нет воздушного пространства, у них [афганских военных] много преимуществ. Теперь они должны использовать эти преимущества. Они должны проявить это лидерство. И это должно происходить как с политической, так и с военной стороны”, – заявил Кирби.

Контекст:

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”.

В феврале 2020 года представители США и радикального движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. Вывод войск Соединенных Штатов начался в апреле 2021 года и должен завершиться до конца августа.

После начала вывода войск США талибы перешли в наступление по всей территории Афганистана. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. Как сообщил 9 августа канал Al Jazeera, “Талибан” захватил шесть столиц провинций Афганистана за четыре дня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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