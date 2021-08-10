 

9 августа в Украине вакцинировались больше человек, чем суммарно за выходные

10.08.2021, 9:16, Новости дня
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Полученное число прививок в понедельник больше, чем суммарно за 8-е и 7 августа – 51 445 и 78 965 соответственно.

Первую дозу вакцины получили 83 697 человек, а 56 311 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

С начала прививочной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 678 726 прививок.

Чаще всего 9 августа прививали препаратом Pfizer – 53 103 укола. Вакцину Moderna получили 48 938 человек, CoronaVac – 31 131,  AstraZeneca – 6836.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1918437958319300

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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