Специалисты по продажам – самые востребованные в Ярославской области

10.08.2021, 9:22, Детали

Теги: Бизнес, Работа

Служба исследований hh.ru проанализировала текущую ситуацию на рынке труда в Ярославской области.

Выяснилось, что количество вакансий в регионе в июле 2021 года выросло на 64% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а количество резюме снизилось на 6%.

Чаще всего в регионе можно встретить вакансии для представителей профессиональной сферы «Продажи» (продавцы, продавцы-кассиры, менеджеры по продажам и т.д.) – на них приходится 28% от всех предложений ярославских работодателей. На втором месте по востребованности – специалисты сферах «Рабочий персонал» (17% вакансий), на третьем – в сфере «Производство» (15%).

Среди соискателей из Ярославской области наибольшей популярностью пользуется сфера «Начало карьеры, студенты» – к ней относятся 22% от всех резюме июля. На втором месте – «Продажи» (13%), на третьем – «Производство» (7%).

– Добавлю, что уровень конкуренции среди соискателей в Ярославской области держится на низком уровне: на одну вакансию претендуют в среднем всего три человека. При этом сложнее всего искать работу представителям сферы «Высший менеджмент», там на одну вакансию приходится почти восемь резюме. Также весьма непростая ситуация с трудоустройством в сфере «Начало карьеры, студенты» – около шести резюме на место. Проще всего найти работу в области консультирования – там сегодня серьезный дефицит кадров, на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и PR hh.ru Северо-Центральному региону.

При этом, по данным hh.ru 91,3% работников отечественных компаний в ходе опроса, рассказали, что сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. Из них 73,6% ответили, что встречали достаточно много коллег, придерживающихся этой позиции, а 17,7% рассказали, что такие сотрудники у них есть, но их мало. 8,8% не сталкивались с нежеланием своих коллег вакцинироваться. Опрос проводился среди 1626 представителей МСБ России: 414 руководителей и 1212 линейных сотрудников.

Четверть опрошенных сотрудников (25,1%) заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться, при этом 25,4% ответили, что их «не заставляли, но убеждали», а 49,5% — что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе. 84,9% линейных сотрудников при этом все еще продолжают обсуждать вакцинацию в коллективе.

Среди руководителей МСБ вакцинировались 46,4%, 53,6% пока еще не сделали прививку от коронавируса.

На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили всего 13,8% опрошенных: из них 7,2% обещали выходные после вакцинирования, 3,9% — бонусы к зарплате, а 2,7% — небольшие презенты. 86,2% признались, что руководство не обещало им никаких бонусов за сделанную прививку: 23% из них, напротив, пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а 4,2% пообещали снизить зарплату, если сотрудники решат не делать прививку.

Треть руководителей российских компаний (34,6%) считают, что сотрудников-антипрививочников следует увольнять: при этом 24,8% из них отметили, что делать это стоит лишь в случае, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации, 5% откажутся от такого сотрудника, поскольку боятся получить штраф. 65,4% считают, что увольнять работника за отказ от прививки нельзя.

Введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой 18,5% сотрудников, 63,8% уверены, что прививаться или нет — это личное дело каждого. 17,7% ответили, что они против вакцинации.

Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru считает, что:

– В нынешней ситуации особенно остро для работодателей стоит вопрос вакцинации своих сотрудников, а точнее – мотивации к ней. Ряд регионов нашей страны действительно акцентировали внимание на необходимости наличия вакцины от коронавируса у работников определенных сфер, обязав привить не менее 60% сотрудников организаций. Тем не менее, далеко не все работники этих сфер оказались готовы к таким решительным мерам, что ставит руководителей организаций в условия, когда они должны каким-то образом мотивировать неготовых к обязательной вакцинации сотрудников.

Такой же вопрос задали и руководителям: четверть (24,1%) считают, что вакцинация должна быть обязательной, 59,8% — что это личное дело каждого. 16% из них против вакцинации.

По мнению Марии Игнатовой, массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году. Наиболее здравый сценарий поведения работодателя — использовать необходимые ресурсов для того, чтобы просвещать работников о пользе вакцинации и мотивировать их сделать прививку (некоторые компании, как показал опроса, готовы премировать работников, прошедших вакцинацию).

При устройстве на работу новых сотрудников работодатель будет акцентировать внимание на наличии у соискателя прививки или медотвода от нее. Многие организации уже поступают именно так, некоторые же – материально мотивируют на прививку новых сотрудников. Во-вторых, обязательная вакцинация сегодня введена для абсолютного большинства профессий, связанных с оказанием услуг, что делает очень сложным переход работника в другую сферу, которая, наиболее вероятно, потребует совершенно иного опыта и квалификации.

На вопрос о том, почему линейные сотрудники российских компаний против вакцинации, 35,7% ответили, что государство таким образом преследует корыстные цели, 29,4% ответили, что боятся навредить собственному здоровью, 17% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 16% не доверяют отечественным препаратам, и лишь 1,8% ждут появления в России зарубежной вакцины.

Руководители, негативно настроенные к вакцинации, также высказали свои мнения: 26,4% считают, что государство преследует корыстные цели, 24,5% не хотят вакцинироваться из-за возможных проблем со здоровьем, 15% считают, что государство не должно перекладывать обязанности по вакцинации на бизнес, 12,3% не доверяют отечественным вакцинам, а 21,7% ждут привоза зарубежных препаратов.

Более половины руководителей (54,6%) сказали, что готовы взять на работу невакцинированного сотрудника, 33,3% отметили, что наличие сделанной прививки будет дополнительным преимуществом кандидата. 12,1% не готовы взять на работу невакцинированного сотрудника.

41,2% сотрудников российских компаний рассказали, что отреагировали бы негативно, если бы в их корпоративной системе у каждого сотрудника появились пометки “вакцинирован” или “не вакцинирован”, 32,1% ответили, что им было бы безразлично, а положительно к такой идее отнеслись 26,7% опрошенных.