Ученые назвали сигнал преждевременной смерти

Медики назвали тревожный сигнал, который свидетельствует о наступлении скорой смерти. По их словам, необходимо обращать внимание на снижение роста. В таком случае летальный исход может наступить в результате инфаркта или же инсульта.

По словам ученых, снизить возможные риски поможет регулярная физическая активность. Она же предотвратит развитие сердечно-сосудистых патологий. Что касается роста, то показатели начинают уменьшаться, когда человеку исполнятся 50 лет. К 70 годам данный процесс стремительно ускоряется.

Обычно потеря роста связана с изменением осанки в целом. Снижение показателей может быть вызвано естественным старением. Результаты предыдущих исследований показывали, что зачастую присутствует высокий риск смерти от сердечных заболеваний.

В рамках проведения научной работы были задействованы данные 2,4 тысячи женщин из Швеции и Дании. Все они родились в период с 1908 по 1952 год включительно. Их рост изменялся утром без обуви в начале исследования. Далее замеры производились, когда испытуемым было 30-60 лет, а потом спустя 10-13 лет. После второго изменения роста отслеживалась дата смерти.

За 19 лет 625 женщин скончались от различных причин. У 157 дам летальный исход наступил в течение 17-ти лет в результате сердечно-сосудистых патологий. Каждый сантиметр потери роста оказался связан со скорой смертью.

Источник: www.medikforum.ru