 

Десять симптомов могут предупреждать о болезни Паркинсона

10.08.2021, 9:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики назвали десять симптомов, которые свидетельствуют о болезни Паркинсона. По их словам, патология развивается из-за того, что в головном мозге гибнут клетки, ответственные за продуцирование дофамина.
Несмотря на то, что исследователи проводили многочисленные исследования на эту тему, до сих пор непонятно, почему происходит данный процесс. Считается, что болезнь Паркинсона развивается в результате генетики и определенных факторов окружающей среды. Если говорить о симптомах, то необходимо обратить внимание на скованность в конечностях, тремор, замедленность движения, затрудненное глотание, нарушение координации, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией, нарушение сна и изменение кожного покрова, депрессию.

Состояние здоровья человека со временем ухудшается. По мере развития патология начинает меняться речь, происходят поведенческие и психические изменения. Человек нередко жалуется на постоянную усталость и проблемы с памятью.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Народ не поздравляет – Личное мнение

23.09 / Возлюбленный Анны Калашниковой изменил ей с мужчиной

28.07 / Сестра звезды «ДОМа-2» Саши Черно угнала автомобиль

31.10 / Храните деньги в ЦБ

04.08 / Взрыв в Бейруте повредил фасад посольства России

22.01 / Хата с краснодарского краю

28.07 / Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину об инициативе поставить Турции очередную партию С-400

27.06 / Прохожие приняли Лолиту в медицинской маске за молодую девушку

03.01 / Жизнь после смерти: Cколько весит душа человека?

14.03 / Встреча с инопланетянкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика