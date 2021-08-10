Десять симптомов могут предупреждать о болезни Паркинсона

Медики назвали десять симптомов, которые свидетельствуют о болезни Паркинсона. По их словам, патология развивается из-за того, что в головном мозге гибнут клетки, ответственные за продуцирование дофамина.

Несмотря на то, что исследователи проводили многочисленные исследования на эту тему, до сих пор непонятно, почему происходит данный процесс. Считается, что болезнь Паркинсона развивается в результате генетики и определенных факторов окружающей среды. Если говорить о симптомах, то необходимо обратить внимание на скованность в конечностях, тремор, замедленность движения, затрудненное глотание, нарушение координации, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией, нарушение сна и изменение кожного покрова, депрессию.

Состояние здоровья человека со временем ухудшается. По мере развития патология начинает меняться речь, происходят поведенческие и психические изменения. Человек нередко жалуется на постоянную усталость и проблемы с памятью.

Источник: ufacitynews.ru