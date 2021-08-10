 

Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за странный танец с Плющенко

10.08.2021, 9:08, Разное
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Продюсер Яна Рудковская поделилась в социальной сети Instagram видео танца с Евгением Плющенко. Он получился очень страстным. Не все поклонники оценили танец супружеской пары, некоторые и вовсе раскритиковали его.
Яна Рудковская и Евгения Плющенко состоят в браке уже много лет. За это время у них появились двое общих детей, однако романтика в жизни продюсера и фигуриста все равно присутствует. Недавно на одном из мероприятий супруги показали, как могут расслабляться и танцевать. Однако фанатам показалось вульгарным подобное проявление чувств.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская побывали на дне рождения общей подруги. Под вокал певца Николая Баскова пара исполнила страстный танец. Продюсер обхватила мужа ногами, а фигурист быстро кружил жену. Кроме того, пара постоянно целовалась. Сама же Рудковская отметила, что танец был спонтанным, а не постановочным. Она призналась, что их действия на видео могут показаться странными, однако супруга Плющенко все равно считает ролик атмосферным.

Мнения подписчиков в комментариях разделились. Некоторые заявили, что знаменитости должно быть стыдно публиковать подобные видео.



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