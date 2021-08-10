SZ – «утратили моральный компас» — в Берлине не спешат спасать афганских помощников от мести талибов

Людей, которые готовили, убирали и переводили для бундесвера в Афганистане, бросили на произвол судьбы, пишет Süddeutsche Zeitung. Многие из них опасаются за свои жизни и считают, что у них осталось только два варианта: уехать из страны или умереть. Однако время идёт, а Германия не спешит выполнять свои обещания в отношении афганского персонала. По словам руководителя спонсорской сети для афганских работников Маркуса Гротиана, немецкое правительство «полностью утратило моральный компас».



Reuters

Ангела Меркель потребовала как можно скорее вывезти бывших помощников бундесвера из Афганистана в Германию. Однако положение в стране становится всё более опасным, а немецкое правительство продолжает терять время, пишет Süddeutsche Zeitung.

Эти люди готовили и убирались, работали переводчиками для солдат бундесвера и полиции. С того момента как последние военнослужащие Германии в конце июня покинули Афганистан, многие местные помощники опасаются мести «Талибана»* и чувствуют, что немецкое правительство бросило их на произвол судьбы.

Почти три недели назад Ангела Меркель потребовала устроить так, чтобы те местные жители, которые активно помогали бундесверу, получили возможность покинуть страну и вывезти свои семьи. Однако с тех пор не было предпринято никаких реальных шагов в этом направлении, критикует председатель спонсорской сети для местных афганских работников Маркус Гротиан.

Гротиан когда-то сам был солдатом в Афганистане. Теперь он собирает частные пожертвования, чтобы перевезти в безопасное место переводчиков, водителей и поваров. Его организация предоставляет два прибежища в Кабуле двум сотням бывших работников и их семьям, вывезенным из того региона на севере страны, где ранее базировался бундесвер.

Однако потребность в таких безопасных укрытиях значительно превышает предложение, рассказал Гротиан. Спустя три месяца после всех заявлений только четверть получивших визу местных помощников бундесвера перевезена в Германию. Это показывает, что немецкое правительство «полностью утратило моральный компас», считает Гротиан. 2 тыс. человек всё ещё ожидают получения визы, во многих случаях процесс рассмотрения заявлений только начался. Более того, 4 тыс. местных работников не могут даже надеяться на шанс уехать в Германию, потому что они исключены из этой программы, считает Гротиан. Это касается, например, сотрудников, которые трудились на фирмах-субподрядчиках немецких компаний или работали на внешнеполитическое ведомство Германии ранее, чем два года назад.

По словам одного из местных жителей, помогавшего полиции и бундесверу, немецкое правительство только разбрасывается словами, но до сих пор не оказало никакой помощи. Как только «Талибан» выяснит, кто помогал иностранным войскам, «они всех нас беспощадно убьют, потому что они считают нас шпионами», беспокоится он.

Германское общество международного сотрудничества GIZ курирует ряд проектов в Афганистане. Его оборот в прошлом году составил €96,6 млн. Однако из-за ситуации с безопасностью многие проекты были отложены, а относительно лиц, которые ощущают, что находятся в угрожающем положении, до сих пор не было сделано никаких ясных заявлений. По мнению сотрудника организации, пожелавшего остаться неназванным, с учётом наступления «Талибана» у местных работников остаётся только два варианта: «покинуть страну или умереть».

Обращение с афганскими помощниками возмущает не только оппозицию в Берлине. «Что это за сумасбродное представление, по которому семьи отправляются в путь, преодолевают всю процедуру и сами бронируют себе самолёт? Когда я смотрю на карту, то вижу, как «Талибан» окружает города», — критикует представитель СДПГ Вольфганг Хельмих, председатель комитета по обороне в бундестаге. Он призывал к быстрому поиску решения ещё в апреле, до того как бундесвер вышел из Афганистана. Чтобы уехать из страны, местные работники сталкиваются с трудной бюрократической процедурой, много времени уже потрачено впустую. По мнению Хельмиха, было ошибкой перепроверять наличие угрозы непосредственно в Афганистане. Сначала людей надо вывезти в безопасное место, а уже потом заниматься проверками, подчёркивает он.

При этом в Министерстве внутренних дел сообщили, что до сих пор билет на самолёт был куплен только для одного человека, остальные не заявили о необходимости финансовой поддержки. Но знают ли все местные работники о такой щедрости немецкого правительства? До сих пор оплачивать перелёт они должны были сами.

Нет никаких чартерных рейсов, билеты на самолёт оплачивают только по запросу, вместо защитников на местах работает только колл-центр бундесвера — заместитель председателя фракции зелёных Агнешка Бруггер не может найти слов от возмущения. «Немецкое правительство не справилось с тем, чтобы оказать всем помощникам в Афганистане полную, надёжную и быструю помощь. Влиятельное слово Ангелы Меркель тоже не изменило этого неблагодарного игнорирования», — цитирует политика немецкая Süddeutsche Zeitung.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.