Что изменится после вступления в силу нового ГОСТ на окна?

Некоторые актуальные в прошлом нормативы морально устарели и требовали серьезной доработки с учетом опыта, приобретенного за годы эксплуатации окон. Информация об изменениях в первую очередь актуальна как для производителей окон и фурнитуры, так и для всех остальных участников оконного рынка России.

Новый ГОСТ 23166-2021 заменит ГОСТ 23166-99. Также благодаря его введению утратят актуальность ГОСТ 4.226-83 и ГОСТ 4.215-81. Новые нормативы необходимо учитывать при выполнении государственных подрядов и работе по договорам с обязательствами соблюдать требования ГОСТ. Работающим по внутренним регламентам компаниям тоже не избежать соблюдения новых нормативов. Ведь они имеют определяющее значение во время судебных тяжб.

Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры http://app-rus.org/, являвшаяся соразработчиком нового ГОСТ на окна, рассказывает подробнее о важных изменениях в области безопасности окон, которые будет регламентировать стандарт.

Рекомендации по приоритетному использованию фурнитуры

В ГОСТ 23166-2021 даны рекомендации использовать новый вид фурнитуры — откидно-поворотный механизм открытия. Ее советуют использовать для защиты детей от выпадения. Однако область применения этой фурнитуры значительно шире. Она способна заменить стандартный поворотно-откидной механизм открывания. Эта система имеет увеличенный рабочий ресурс и исключает провисание активных створок при нарушении правильной последовательности открытия окон.

Принципиальное новшество нового ГОСТ

Нормативные требования, которые вступят в силу 1 ноября 2021 года, дополнены новым разделом «Требования к безопасной эксплуатации и обслуживанию окон». Он учитывает фактически все проблемные моменты, которые могут возникнуть при эксплуатации дверных и оконных блоков:

· риски при мытье окон;

· вероятность выпадения детей;

· опасность эксплуатации фрамужных створок;

· обеспечение взломостойкости;

· особенности установки окон ниже уровня 800 мм от пола;

· риск разрушения остекления;

· предупреждение выпадения раздвижных створок.

Все перечисленные пункты актуальны для владельцев окон, так как представляют для них потенциальную опасность. Требования из нового ГОСТ должны максимально снизить риски опасных ситуаций.

Приоритет — детская безопасность

Статистика несчастных случаев давно требовала ужесточения нормативов, касающихся детской безопасности. Ведь ежегодно более тысячи детей выпадает из окон, а летальность стабильно держится на уровне 10%. То есть каждый десятый выпавший из окна ребенок погибает. Это страшная статистика.

Для уменьшения несчастных случаев ГОСТ23166 уже дополняли в 2016 году. Однако внесенные в 5 раздел новшества не смогли коренным образом изменить ситуацию. К тому же они сужали поле деятельности производителей окон, поскольку требовали использовать исключительно детские замки. Причем устанавливать их нужно было только в нижний брусок створки со стороны ручки. Такой подход усложнял процесс изготовления окон и далеко не всегда гарантировал безопасность.

Новые требования составлены с учетом расширенного ассортимента устройств детской безопасности и особенностей эксплуатации разных окон. Рекомендации вынесены в отдельный раздел 6.3. Разработчики нормативов, в число которых входила Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры, предложили несколько технологических решений по обеспечению детской безопасности:

· использовать фурнитуру с системой обратного открывания «сначала откинуть, потом открыть» – принцип работы фурнитуры основан на том, что активная створка при стандартном повороте ручки на 90° откидывается на проветривание и только после поворота ручки в верхнее положение может распахиваться настежь;

· использовать замки, которые запираются на ключ либо имеют другой способ блокирования, не позволяющий детям самостоятельно распахнуть створку;

· использовать ручки с ключом, а также съемные ручки и ручки с механическими блокировочными пластинами;

· в оконных конструкциях, предусматривающих только распашное открывание, использовать замки с тросиком или блокираторы в виде жестких планок;

· выбирать устройства по обеспечению детской безопасности с учетом рекомендаций производителей, которые учитывают конструктивные особенности окон и профильных систем.

Согласно нового ГОСТ блокираторы открытия нужно ставить во всех помещениях, где дети могут остаться без присмотра взрослых. Поскольку разделить формально помещения, где могут или не могут находиться дети, достаточно сложно, это приведет к тому, что производители окон будут предлагать установку блокираторов почти на всех окнах в жилых квартирах. И в этом нет ничего плохого, поскольку установка детских замков не приводит к ощутимому удорожанию продукции, но способна уберечь от несчастных случаев в непредвиденных ситуациях.

Еще один большой плюс первого пункта шестого раздела ГОСТ 23166 — конкретика относительно москитных сеток, которые дают родителям ложную защищенность в плане детской безопасности, что неоднократно приводило к трагическим случаям, когда дети опирались на москитные сетки и те не выдерживали вес ребенка. В новой версии ГОСТ в подпункте 6.3.5 перечислены требования к москитным сеткам:

· обеспечить надежное крепление москитных сеток в световых проемах;

· исключить свободный доступ детей к москитным сеткам;

· маркировать сетки знаками, предупреждающими об опасности.

Также в этом подпункте есть требование к производителям, чтобы они предупреждали своих клиентов о том, что москитную сетку нельзя считать защитной конструкцией. Ведь даже модели «Антикошка» неспособны уберечь ребенка от выпадения из окна.

Как обеспечить безопасность при мытье окон?

Уменьшение количества активных створок и их размеров при одновременном увеличении количества глухих створок негативно влияет на безопасность окон. Ведь при мытье подобных конструкций можно с высокой долей вероятности выпасть из светового проема.

В новом нормативе требования к глухим створкам расширены в сравнении с предыдущей версией:

– в двухстворчатых окнах глухие створки допускаются шириной не более 400 мм

– в случае трехстворчатого окна глухое остекление допускается в центральной части шириной не более 800 мм

– высота неоткрывающихся верхних фрамуг не должна превышать 400 мм; при этом устройство неоткрывающихся верхних фрамуг над частью глухого остекления не допускается.

В новом нормативе содержатся и требования об обеспечении безопасности мойщиков окон:

· при изготовлении оконных или дверных блоков производитель должен учесть риски, которые могут возникнуть во время их мытья;

· необходимо обеспечить полноценный доступ к наружной стороне оконных или дверных блоков так, чтобы мойщик все время оставался внутри помещения и не высовывался из световых проемов.

Безопасность окон при низкой высоте подоконника

Обновленные требования, касающиеся высоких светопрозрачных конструкций, можно найти в пункте 6.1.15. Они требуют устанавливать дополнительные ограждения или защитные экраны в тех случаях, когда расстояние между подоконником и полом меньше 800 мм. Такая мера предосторожности должна защитить от случайного выпадения из распахнутых окон. Исключение — балконные двери и блоки.

Требования актуальны и для сплошного панорамного остекления балконов или лоджий. Во всех случаях высота ограждающих конструкций должна составлять минимум 1200 мм от уровня пола. С учетом моды на «французские балконы» и увеличение высоты остекления в жилых комнатах мера своевременная и нужная. Она поможет значительно уменьшить количество выпадений по неосторожности.

При этом большинство остекленных по-французски балконов и лоджий не имеют активных створок во всю высоту проема, к ним неприменим пункт 6.1.15. Ведь по факту никакой угрозы выпадению не существует. Глухое остекление в нижней части конструкции позволяет отказаться от установки ограждающих элементов. При этом требования по оснащению окон устройствами детской безопасности остаются в силе.

Выпадение створок в раздвижных окнах

Конструкция подъемно-сдвижных систем имеет один серьезный недостаток — существует риск выпадения активных створок из светового проема. Это обусловленного особенностями раздвижного механизма. Выпавшие створки могут травмировать находящихся как внутри, так и снаружи помещений. Причем большей опасности подвергаются те, кто в момент выпадения находится снаружи здания.

Для снижения рисков в новую редакцию ГОСТ 23166-2021 включили пункт 6.1.6, который требует защиты активных створок от выпадения.

Производителям окон понадобится внимательно выбирать фурнитуру для изготовления подъемно-сдвижных конструкций. Если не будет возможности исключить вероятность выпадения створок, лучше использовать параллельно-сдвижные системы или комбинированный механизм «Гармошка».

Зачем и где необходим высокий класс взломостойкости?

Большинство покупателей, живущих на первых и последних этажах, не изучали статистику по кражам. Им неизвестно, что до 80% несанкционированных проникновений в жилье или офисы осуществляется именно через окна. В новом ГОСТ учтены недостатки прежних нормативов в этой сфере и появился дополнительный пункт 6.1.7. В нем однозначно требуется оснащать окна для первых, вторых и последних этажей противовзломной фурнитурой.

Дополняет требования пункт 6.1.9, который относится к балконным дверям и блокам. С ноября 2021 года эти конструкции придется оснащать многоступенчатыми замками. То есть производители не смогут ограничиться установкой обычной фурнитуры. Пусть даже и с достаточным уровнем защиты от взлома.

Такие изменения в стандартах полезны для потребителей. С одной стороны, покупателям придется заплатить больше, чем при заказе окон с обычной фурнитурой, а с другой — им будет изначально гарантирована базовая необходимая безопасность.

Помимо изменений в комплектации фурнитурой, новшества потребуют иначе подходить к выбору ПВХ-систем для изготовления балконных дверей. Дело в том, что в оконный профиль нельзя врезать многоступенчатый замок. Поэтому для сборки балконных блоков необходимо использовать специальные дверные системы. Они включены в ассортимент большинства авторитетных производителей ПВХ-профилей.

Разрушение остекления — что предлагают новые нормативы?

Производители окон давно уже составили рекомендации, которые помогают снизить риск получения травм от разбитых стеклопакетов. Они предлагают конкретные меры для конкретных ситуаций. В подпункте 6.1.2 указывается, что при изготовлении оконных и дверных блоков необходимо учитывать риски получения травм от осколков разбитых стеклопакетов. Однако этот пункт требует большей конкретики: где, когда и что нужно использовать для обеспечения безопасности окон.

Частично на эти вопросы отвечает п. 6.4:

Для обеспечения безопасной эксплуатации светопрозрачного заполнения оконных, балконных блоков и балконного остекления рекомендуется:

а) применять стекла с шлифованными кромками, снижающими концентрацию напряжений и риск разрушения стекла;

б) применять безопасное многослойное или безопасное закаленное стекло.

Как изменятся фрамужные окна?

В ГОСТ 23166-2021 есть требования к фрамужным окнам, которые обеспечат безопасность их владельцам. В пункте 6.1.13 четко указано, что управление такими створками при помощи одних только стандартных ручек запрещено, если до них нельзя достать с пола.

Фрамужные окна должны быть оснащены либо электроприводами, либо механическими рычагами. Это требование поможет существенно уменьшить количество случаев травматизма. Ведь большинство травм люди получают при попытках добраться до ручки при помощи табурета или стремянки.

Заключение

Шестой раздел нового ГОСТ можно с уверенностью считать большим шагом вперед в деле обеспечения безопасности оконных и дверных блоков. В нем учтены основные риски и даны полезные рекомендации. Много внимания уделено одному из самых важных и проблемных моментов – обеспечению детской безопасности.

Будем надеяться, что соблюдение требований нового ГОСТ 23166 позволит существенно снизить травматизм при обращении с окнами и балконами.