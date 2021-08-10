Глава Минобороны Армении отправился в Москву для встречи с Шойгу

Глава военного ведомства Армении Аршак Карапетян по приглашению российской стороны отправился с рабочим визитом в Москву для встречи с министром Сергеем Шойгу.

По сообщению минобороны Армении, планируется, что Карапетян 10 августа «встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч», передает ТАСС.

Ранее Армения подтвердила размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном.