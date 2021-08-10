 

Глава Минобороны Армении отправился в Москву для встречи с Шойгу

10.08.2021, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава военного ведомства Армении Аршак Карапетян по приглашению российской стороны отправился с рабочим визитом в Москву для встречи с министром Сергеем Шойгу.

По сообщению минобороны Армении, планируется, что Карапетян 10 августа «встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч», передает ТАСС.

Ранее Армения подтвердила размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Компания Lamborghini представит новую модель

27.06 / Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России

18.10 / На МКС починили систему подачи кислорода в российском модуле. Утечка там началась еще в августе

11.02 / На Украине назвали Навального своим союзником

26.07 / Мясников назвал ключевые параметры здоровья

17.07 / Появилась облачная версия операционной системы Windows

24.07 / Кадыров ввел собственные санкции против Помпео

08.02 / Москва отреагировала на заявления Борреля по итогам визита в Россию

29.09 / «Травма» от первой волны пандемии помогла итальяцам совладать со второй

22.05 / Будущим лунным миссиям может угрожать экстремальная космическая погода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика