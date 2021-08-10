 

После ЧП в больницу Владикавказа привезли кислород

10.08.2021, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии привезли в больницу скорой помощи во Владикавказе, где в понедельник из-за аварии на кислородной станции скончались девять пациентов, информирует пресс-служба Северной Осетии.

«Три тонны кислорода привезли в КБСП из Прохладного (КБР). Республика также ожидает поставки из Ставропольского края и Краснодара», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, девять человек скончались в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. Умерли восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Открыто уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Газпром обжаловал штраф польского регулятора по делу «Северного потока – 2»

17.01 / Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 50 человек

05.05 / Делегация Индии на саммите G7 в Лондоне ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID-19

15.01 / Умер российский актер Воробьев

30.10 / «Это безумие» — эксперты поразились решению Швеции смягчить вирусные ограничения для пожилых

25.05 / Сноуден счел инцидент с Ryanair в Белоруссии возмутительным

24.06 / ВШЭ стала единственным российским вузом в топ-50 рейтинга молодых университетов ТНЕ

12.05 / Корейские ученые представили самовосстанавливающийся материал высокой прочности

17.05 / “В прекрасной физической форме” – Галкин снялся в сильно облегающих шортах

16.07 / Рада назначила нового председателя Нацбанка Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика