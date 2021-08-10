После ЧП в больницу Владикавказа привезли кислород
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Три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии привезли в больницу скорой помощи во Владикавказе, где в понедельник из-за аварии на кислородной станции скончались девять пациентов, информирует пресс-служба Северной Осетии.
«Три тонны кислорода привезли в КБСП из Прохладного (КБР). Республика также ожидает поставки из Ставропольского края и Краснодара», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, девять человек скончались в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. Умерли восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Открыто уголовное дело.
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