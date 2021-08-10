 

Сергей Адамович…

10.08.2021, 8:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При нем никому не удавалось поддерживать пафос на необходимом уровне.

Сергей Ковалев в ПАСЕ, 2000 год. Фото предоставил редакции архив Международного Мемориала (мы вынуждены приписать, что Роскомнадзор его полагает «иностранным агентом»)

Искали фотографию. Зима, через площадь Минутка в Грозном против ветра идут три человека — в пальто, шляпах. Три депутата, три бывших политзэка — Молоствов, Ковалев и третий, кажется, Юл Рыбаков.

Стреляли со всех сторон. Не попали.

Потом за годы чеченской войны в него ни разу не выстрелили ни с той, ни с другой стороны.

Когда его избирали народным депутатом, судимость еще не сняли, заставили вписать в официальную биографию. Но это ему не помешало,

депутатом Союза, правда, не успел, но депутатом РФ через год — его избрали.

Потом он стал первым Уполномоченным по правам человека.

Потом этот пост сделали разменным в политических играх; «права человека» Ельцин отдал коммунистам, которые до этого «права человека» именовали исключительно «так называемыми» и кривили физиономии. И то, что они даже при коммунистах окончательно «так называемыми» не стали, заслуга в первую очередь его, Ковалева

Сергей Ковалев в Перми-36. Фото предоставил редакции архив Международного Мемориала (мы вынуждены приписать, что Роскомнадзор его полагает «иностранным агентом»)

В начале 90-х мы с ним оказались членами редсовета одного журнала — «Открытая политика». Отмечали Новый год, дарили друг другу подарки, самые немудрящие. Ему, помню, бутылку джина с этикеткой, сделанной на компьютере, — джин «Саддамыч».

Когда мой товарищ политзэк Витольд Абанькин написал книжку, среди прочих немногих позвал Ковалева. Тот пришел, выступил, сбавил пафосу. Абанькин был сконфужен, но смеялся тоже.

При нем никому не удавалось поддерживать пафос на необходимом уровне.

Однажды его обидно развели уличные наперсточники. Он подошел, посмотрел, достал деньги… Опомнился, когда остался с пустыми карманами и ему предложили сбегать домой добрать…

Вспомнил, что и дома-то добирать было нечего. Отправился в милицию…

Богатым он никогда не был.

Сергей Ковалев, Андрей Сахаров, Елена Боннэр и Лариса Богораз. Составление списка политзаключенных для амнистии, 1987 год. Фото предоставил редакции архив Международного Мемориала (мы вынуждены приписать, что Роскомнадзор его полагает «иностранным агентом»)

Политзэки были разными. Он был из тех немногих, кто ни разу не «дал слабины», не пошел на компромисс в расчете на будущие выгоды.

Выгоды не добился.

Если не считать того, что даже враги его уважали и не смели бросить в него ни единым комком грязи, только самые уж оголтелые пытались чем-то задеть, что-то придумать.

Не удалось.

Прощайте, Сергей Адамович!

Павел Гутионтов

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / Премьер разрешил убивать Байкал

24.08 / Стали известны несбывшиеся мечты и планы покойной певицы Валентины Легкоступовой

19.07 / Realme представит на выставке IFA 2020 новый флагман

25.01 / Будет больно. Но потом — хорошо – Личное мнение

18.02 / Жена Стаса Костюшкина рассказала о размере их коммунальных платежей

16.10 / Медики рассказали о специи, снижающей уровень сахара в крови

01.08 / Орлова прокомментировала попавшие в Сеть снимки с тайным возлюбленным

02.07 / Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты до конца июля

11.08 / Звезда “Секса в большом городе” Джон Уилли Гарсон о Михаиле Барышникове: “Он слишком русский”

03.06 / Роза Сябитова усомнилась в важности “лайков”: “Разве я с кем-то соревнуюсь?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика