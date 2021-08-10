 

Все деньги вкладчиков Finiko были инвестированы в избирательную кампанию Любови Соболь

10.08.2021, 8:31, Разное
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Более пяти миллиардов рублей, привлечённых от населения в компанию Finiko, были переданы Любови Соболь для финансирования её избирательной кампании в Госдуму.

Об этом в ходе допроса заявил основатель Finiko Кирилл Доронин.

деньги вкладчиков Finiko были инвестированы в избирательную кампанию Любови Соболь– Эту замечательную женщину я приметил ещё 10 лет назад, когда она только начинала работать у Алексея Навального. Я сразу увидел в ней огромный потенциал, поэтому, когда она наконец решила баллотироваться в Госдуму, то я, ни секунды не раздумывая, решил её всячески поддержать, для чего и создал Finiko. Мы же не просто так обещали такие огромные проценты вкладчикам – после победы Любы на выборах все их вложения должны были окупиться многократно благодаря лоббированию наших интересов. К сожалению, что-то пошло не так, и теперь Любовь вместе с деньгами пропала в неизвестном направлении, все наши попытки связаться с ней безуспешны, – засвидетельствовал в протоколе допроса Доронин.

Также предприниматель отказался признать свою вину в построении финансовой пирамиды, переложив всю ответственность на Соболь:

– Я вёл честный бизнес, а эту недобросовестную гражданку надо как можно скорее поймать и посадить в камеру вместо меня.

По данным следствия, ущерб от деятельности Finiko оценивается от 3 до 7 миллиардов рублей. К бывшей сотруднице признанного экстремистским ФБК у правоохранительных органов тоже имеются претензии, однако, как подчеркнули в МВД, установить местонахождение Соболь в настоящий момент действительно не представляется возможным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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