 

Билл Гейтс после развода временно опустился в списке Forbes

10.08.2021, 8:22, Новости дня
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Состояние Гейтса на 9 августа составляло $129,6 млрд. Его ненадолго опередил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, заняв пятое место.

Однако уже на следующий Гейтс вернул себе место в списке – его состояние выросло до $132 млрд, в то время как у Цукерберга оно составляет $130,1 млрд.

По данным издания, Билл Гейтс в процессе развода перевел своей жене акций как минимум на $5,6 млрд.

Мелинда получила 3,3 млн акций американского автодилера AutoNation на сумму около $392 млн. Также ей принадлежит 8,8% компании по продаже автомобилей во Флориде.

Кроме того, инвестиционная компания Билла Гейтса Cascade передала Мелинде 2,8 млн акций производителя сельхозтехники Deere & Co  на сумму $1 млрд, и 9,5 млн акций крупнейшей в Северной Америке железнодорожной сети, расположенной на территории Канады и США, Canadian National Railway Co. также стоимостью $1 млрд.

Forbes подчеркивает, что неясно, сколько в конечном итоге получила Мелинда. Она также могла получить от экс-супруга дополнительные активы, такие как доли в частных компаниях или недвижимость, для которых публичное раскрытие информации о передаче не требуется.

Контекст:

О разводе Гейтсов после 27 лет брака стало известно 3 мая. Супруги объяснили, что приняли такое решение “после долгих размышлений и большой работы над отношениями”. Билл Гейтс уточнял, что он и Мелинда больше не верят, что смогут вместе развиваться как пара на следующем этапе жизни.

2 августа Reuters сообщило, что пара достигла соглашения о разделе имущества и официально развелась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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