В Украине за сутки выздоровели от COVID-19 почти вдвое больше людей, чем заболели

Среди заболевших – 37 детей и 28 медиков.

Умерло за сутки 24 человека, выздоровело 1390 пациентов, госпитализировано 335 заболевших.

9 августа в стране провели 44 553 тестирований на коронавирус, из которых 21 705 – методом ПЦР, 7698 – методом ИФА, а также 15 150 экспресс-тестов на антиген.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 260 232 случай коронавируса, умерло 53 124 человек, выздоровело 2 192 592 пациента.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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