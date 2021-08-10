В Беларуси хотят признать экстремистским сайт Zerkalo.io, который запустили члены команды заблокированного издания TUT.BY

13 августа суд продолжит рассмотрение иска министерства внутренних дел Беларуси о признании информационной продукции портала TUT.BY и его соцсетей экстремистскими материалами.

Издание пишет, что МВД решило дополнить иск новыми требованиями – признать экстремистским сайт Zerkalo.io.

“На интернет-ресурсе Zerkalo.io журналистами команды TUT.BY продолжается информационное давление, направленное на размещение информации с уклоном на дискредитацию органов государственной власти, информация преподносится односторонне, с негативной оценкой деятельности государственных органов, где завуалированно (от третьего лица) под видом информационных сообщений формируется контент, создающий массированное информационное давление на подписчиков, осуществляется пропаганда протестной активности в обществе (так называемые флешмобы), направленная на формирование и поддержание протестного настроения среди граждан и дестабилизацию общественной обстановки в стране”, – говорится в обосновании МВД.

Кроме этого, в МВД хотят, чтобы суд признал экстремистскими логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo.

В Zerkalo.io заявили, что большая часть команды TUT.BY не имеет к новому изданию “никакого отношения” и в редакции не знают, какие именно материалы вызвали претензии МВД.

Издание отметило, что продолжит работу. Редакция считает претензии МВД безосновательными.

Контекст:

О запуске сайта Zerkalo бывшая команда TUT.BY сообщила 8 июля. “Мы – это часть бывшей команды редакции и социальных сетей TUT.ВY”, – заявляли они. Журналисты отметили, что страницы TUT.ВY в соцсетях станут соцсетями Zerkalo. “Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем”, – добавила команда издания.

В офисы белорусского оппозиционного портала TUT.BY в Минске и в регионах, а также домой к его редакторам пришли силовики 18 мая. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, статья – “уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере”.

После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с “многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY. Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.

Домен сайта TUT.BY заблокирован, сообщал соучредитель портала Кирилл Волошин. Сайт не открывается также ни в Украине, ни в России даже с использованием VPN.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещал массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента.

В декабре прошлого года портал лишили статуса СМИ из-за четырех предупреждений, которые он получил за свои материалы.

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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