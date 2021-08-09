Der Tagesspiegel – жара и засуха превратили юг Европы в «пороховую бочку»

Юг Европы полыхает сотнями пожаров, пишет Der Tagesspiegel. Греция, Турция, Болгария, Италия — повсюду природа в огне. Это катастрофа невиданного масштаба, и ей нет конца, ведь дожди придут ещё не скоро. Эксперты объясняют аномальную жару и засуху глобальным потеплением и говорят, что масштабные лесные пожары наносят климату огромный вред, ведь в некоторых случаях деревья больше не вырастут там, где они сгорели.



Reuters

На юге Европы бушуют сотни пожаров, они уничтожают леса, поселения и убивают людей, пишет Der Tagesspiegel. Даже в столицах уже небезопасно. В пятницу вечером едким дымом заволокло небо над Афинами. Всю ночь сотни греческих пожарных при поддержке французских коллег боролись с огнём, чтобы не подпустить его к городу. Тысячи людей были эвакуированы. И это всего лишь один из сотни пожаров в стране и один из сотни в Европе. Греция, Турция, Болгария, Италия — повсюду природа в огне. Это катастрофа невиданного масштаба, из-за которой страдает всё больше людей, отмечает немецкое издание.

По словам греческого премьер-министра Мицотакиса Константиноса, «за последние дни жара и сухость превратили страну в бочку с порохом». За день в Греции произошло 90 новых пожаров. И конца этому не видно, ведь дожди обещают только 12 августа. Температура держится на высоком уровне. К тому же ветреная погода способствует быстрому распространению пожаров.

Эксперты связывают происходящее с глобальным потеплением, пишет Der Tagesspiegel. При этом легче всего воспламеняются сосновые леса, распространённые как раз в Турции и Греции, потому что в сезоны с малым количеством осадков в них скапливается большое количество сухостоя, а значит, и топлива для пожаров. При этом чаще всего возгорания возникают не из-за молний, а по вине людей. Шашлыки в лесу, неосторожно брошенная сигарета — вот наиболее распространённые причины.

Масштабные пожары наносят климату огромный вред, ведь после океана леса — это важнейшая экосистема земли, способствующая снижению уровня углекислого газа в атмосфере. При этом в Средиземноморском регионе есть риск, что леса не получится восстановить. Дело в том, что, например, в Турции деревья в основном растут на крутых откосах или каменистой местности. После пожаров дожди смывают плодородную почву, из-за чего они больше не вырастают на этих местах. При этом в борьбе с глобальным потеплением ЕС как раз делает большую ставку на лесонасаждение, но всё это Сизифов труд, если в мире и дальше будут происходить такие масштабные пожары, поясняют эксперты.

У огненных катастроф есть и политические последствия, отмечает издание. В Греции и Турции всё громче звучит критика в адрес властей, не способных справиться с кризисом. Турецкая оппозиция обвиняет главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он годами пренебрегал вопросами пожарной безопасности и загубил государственный флот пожарных самолётов. Эрдоган же, в свою очередь, возлагает вину за происходящее на провинции, в которых правят политики от оппозиции.