CNN – в ООН предупредили, что Афганистан может стать небывалой для этого столетия катастрофой

США обратились к своим гражданам, находящимся в Афганистане, с призывом немедленно покинуть эту страну, передаёт CNN. А в ООН, между тем, заявили, что если международное сообщество в ближайшее время не предпримет определённых шагов по урегулированию ситуации в стране, то Афганистан может стать катастрофой, подобных которой в этом столетии было мало, если вообще таковые были.

Мы следим за поступающими сообщениями о крупных боях, которые ведутся сейчас в Афганистане, где «Талибан»* захватил большую часть города Кундуз.

Местные официальные лица ранее заявили, что большая часть города действительно потеряна, за исключением аэропорта. По данным Министерства обороны Афганистана, элитные афганские подразделения сейчас пытаются отбить эту территорию.

Если Кундуз падёт, то этот город станет третьей провинциальной столицей Афганистана, потерянной в противостоянии с боевиками. Корреспондент CNN Кларисса Уорд ранее сообщила об этом из Кабула, где правительство пытается бороться со вновь набирающим силу «Талибаном».

КЛАРИССА УОРД, корреспондент CNN: Ситуация в Афганистане быстро развивается. Именно поэтому, как вы видели, посольство США выступило с призывом ко всем американцам покинуть эту страну.

Это происходит на фоне того, как «Талибан» берёт под свой контроль столицы двух провинций. Дело приобретает серьёзный оборот. Это первые и, к сожалению, скорее всего, отнюдь не последние подобные случаи. Как минимум ещё три города уже столкнулись с непосредственной угрозой.

Мы пообщались c Международным Красным Крестом, который помогает больнице в Кандагаре. По их словам, только за первые шесть месяцев этого года они видели более 23 тысяч пациентов с огнестрельными ранения. Это в два раза больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

С заявлением также выступила спецпосланник ООН по Афганистану, которая предупредила, что если международное сообщество не предпримет в ближайшее время шаги, то Афганистан может стать потенциальной катастрофой, подобных которой в этом столетии было мало, если вообще таковые были.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

