Welt – немцы не хотят прививаться — земли Германии возвращают 2,3 млн доз вакцин

Земли Германии хотят вернуть в федеральный центр более 2,3 миллионов доз вакцин от коронавируса, потому что на них не находится спроса, пишет немецкая газета Die Welt. По данным издания, немцы сейчас вакцинируются неохотно. Особенно заметно снизилось желание прививаться препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Планируется, что «лишние» дозы будут передаваться нуждающимся странам.



Reuters

Готовность населения Германии прививаться в последнее время существенно снизилась, пишет немецкая газета Die Welt. Особенно это касается спроса на вакцину AstraZeneca.

Федеральные земли Германии собираются вернуть государству по меньшей мере 2,3 миллионов доз вакцины, потому что на них нет спроса — это показали результаты опроса, проведённого воскресным изданием газеты. Согласно полученным данным, 14 федеральных земель планируют вернуть вакцину и до понедельника предоставят конкретные цифры в Министерство здравоохранения.

Бавария ещё не сообщила, сколько доз вакцины она хочет вернуть. Они будут добавлены к уже известным 2,3 миллионов доз препарата. Шлезвиг-Гольштейн пока не предоставлял никаких данных, и только Заарланд не видит необходимости возвращать вакцину федерации.

Готовность населения Германии вакцинироваться заметно снизилась. Особенно сильно упал спрос на вакцину AstraZeneca. Поэтому правительства земель хотят вернуть, в первую очередь, препарат британско-шведского производителя. В Северном Рейне — Вестфалии и Мекленбурге — Передней Померании также собираются вернуть часть вакцины Johnson & Johnson.

В одной только земле Северный Рейн — Вестфалия больше не понадобятся 1,05 миллионов доз вакцины, из них примерно 922,5 тыс. от AstraZeneca и 125 тыс. от Johnson & Johnson. Теперь избыток вакцины должен быть перемещён со складов в землях в федеральные приёмные пункты. Баден-Вюртемберг не смог употребить 450 тыс. доз вакцины, Гессен — 185,2 тыс., Саксония — 150 тыс. Меньше всего объём возврата в Бранденбурге — всего 30,5 тыс. доз.

В целом, снабжение земель вакцинами от коронавируса будет перестроено к 16 августа, пишет Die Welt. С этого момента государство больше не будет выделять землям максимально доступное количество вакцины, а будет распределять её в соответствии с потребностями, заявленными правительствами земель.

Возвращённая вакцина будет передаваться, среди прочего, другим государствам, в которых присутствует дефицит препаратов для вакцинации от коронавируса. До конца года другим — и, в особенности, развивающимся — странам должны отойти по меньшей мере 30 миллионов доз AstraZeneca и Johnson & Johnson.

«Нам следовало постепенно наращивать количество, потому что в Германии сейчас доступно достаточно вакцины», — сказал журналистам издания министр развития Герд Мюллер по поводу обещанных 30 миллионов доз препарата. По его словам, непонятно, как в Германии оказались ненужными дозы, которые срочно необходимы другим странам. «Следующим шагом мы также должны продвинуться с производством вакцин в развивающихся странах», — отметил Мюллер в интервью Die Welt.