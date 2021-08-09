Кремль анонсировал участие Путина в конференции в рамках СБ ООН

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности.

«В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», – говорится на сайте Кремля.

В пресс-службе сообщили, что мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе.

Ранее Кремль анонсировал посещение Путиным Челябинской области и Башкирии.