В РСТ предложили создать маршрут «Винные дороги России»

Комиссия Российского союза туриндустрии (РСТ) по винному туризму предлагает создать национальный туристский маршрут «Винные дороги России», сообщила руководитель комиссии Елена Порман на совещании по вопросам развития винного туризма на Кубани.

«В настоящее время мы начинаем сотрудничество с платформой Россельхозбанка «Свое Родное. За городом», которая является федеральным агрегатором и маркетплейсом продукции фермерских хозяйств. С июля платформа развивает новое направление путешествия, где размещается информация о фермах, предоставляющих туристические услуги, а также предлагаются к бронированию готовые туры. В августе мы начинаем сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе «Винные туры» на площадке «Свое родное. За городом», – сообщила Порман, передает РИА «Новости».

По ее словам, при развитии винного и сельского туризма в Краснодарском крае полезно использовать кластерную модель, объединяя в комплексные маршруты винодельни, объекты агротуризма – сыродельни, фермерские хозяйства, а также предлагая к посещению местные объекты природного и культурного наследия. «Такая комплексность маршрутов и вовлечение пула заинтересованных сторон позволит в дальнейшем на основе региональных брендовых маршрутов разработать и предложить качественный национальный туристский маршрут «Винные дороги России», который, согласно целевым характеристикам НТМ, будет охватывать целую группу туристских объектов, явлений, впечатлений и процессов в единой тематике», – добавила она.

Порман предложила Краснодарскому краю выступить ведущим регионом в формировании нацмаршрута при поддержке комиссии РСТ по винному туризму. Глава комиссии также отметила, что в настоящее время начинается сотрудничество с платформой Россельхозбанка «Свое Родное. За городом», агрегатором и маркетплейсом продукции фермерских хозяйств.

По ее словам, с июля платформа развивает новое направление «Путешествия», где размещается информация о фермах, предоставляющих туристические услуги, а также предлагаются к бронированию готовые туры. «В августе мы начинаем сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе «Винные туры» на площадке «Свое родное. За городом», – сказала Порман.

Эксперты отметили актуальность взаимодействия и объединения усилий двух развивающихся отраслей – винной и туристической, что позволит выработать единую стратегию развития и сделать винный туризм экономически привлекательным для винных хозяйств и туриндустрии, а также востребованным и доступным для туристов. В РСТ также отметили, что объем производства вина в Краснодарском крае в прошлом году составил 19 млн декалитров, всего в РФ в 2020 году было произведено 43 млн декалитров вина. В экспорте российских вин в 2020 году доля вин Кубани превысила 50% и составила 4,2 млн литров при общем объеме экспорта 8 млн литров.