 

Токио передал олимпийский флаг Парижу

09.08.2021, 6:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Олимпийский флаг передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.

Торжественная передача состоялась в рамках церемонии закрытия Игр-2020 на Национальном стадионе в Токио. Губернатор Токио Юрико Коикэ передала олимпийский флаг президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, а руководитель МОК вручил его мэру Парижа Анн Идальго, передает РИА «Новости».

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР), вместо гимна РФ звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Застройщики плюют на генплан, здравый смысл и интересы киевлян и получают нужные решения от судей – Борислав Береза

25.10 / Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400

22.07 / В Германии число погибших в результате наводнений достигло не менее 175 человек

26.01 / Детский омбудсмен сравнила зачинщиков протестов с фашистами

03.07 / Роспотребнадзор: как безопасно питаться в эпоху пандемии

07.06 / В Астрахани с рельсов сошли вагоны с бензином

22.10 / В Минздраве призвали не делать компьютерную томографию «на всякий случай»

19.06 / Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый рейс

22.04 / МИД назвал неприемлемыми ультиматумы Чехии в отношении Москвы

23.11 / “Задача покинуть этот клуб без потерь”. Чубаров заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика