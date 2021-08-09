Токио передал олимпийский флаг Парижу

Олимпийский флаг передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.

Торжественная передача состоялась в рамках церемонии закрытия Игр-2020 на Национальном стадионе в Токио. Губернатор Токио Юрико Коикэ передала олимпийский флаг президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, а руководитель МОК вручил его мэру Парижа Анн Идальго, передает РИА «Новости».

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР), вместо гимна РФ звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского.