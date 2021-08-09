Мнение: 13-я годовщина Олимпийской войны

Сегодня очередная годовщина Олимпийской войны 2008 года.

1. Война отметилась волнительным началом, когда Грузия поперла на Цхинвал и некоторые сомневались, вмешается Россия или нет (утро 8 августа было весьма памятным своей неопределенностью). Не все ожидали, что Россия решится на первое серьезное военное вмешательство за рубежом после 1991-го года, но Россия решилась, тем более, что не реагировать на убийство миротворцев было совсем никак нельзя. Тут Грузия совершила фатальную ошибку, так как Саакашвили фактически вручил России железный повод для вмешательства, избавив Кремль от необходимости убеждать общество в необходимости этой войны и обеспечив МИД РФ достаточными аргументами для оправдания действий России на международном уровне.

2. За этим последовала скоротечная и победоносная военная кампания, где 58-я армия и части усиления разгромили грузинские вооруженные силы, которые еще недавно бодро ломились в столицу Южной Осетии. В дальнейшем, при наличие политического решения, 58-я армия могла занять и всю территорию Грузии, включая Тбилиси, военные условия для этого были созданы. Яркий пример того, как военным ставят задачу и они ее быстро и решительно решают. В долгосрочной перспективе это серьезно повысило престиж вооруженных сил, как это обычно и бывает с армиями, которые выигрывают войны.

3. Разумеется, были там и свои косяки, вроде управленческого бардака во время переезда Генштаба, которые в свое время красочно описывал Шурыгин, и "френдли-файр", и необязательная потеря Ту-22М, но в целом, на фоне итоговых военных результатов, это не было критичным, а РФ в балансе выигранных/проигранных после 1991 года войн "вышла в плюс". Победа все списала, а горы трофеев (в том числе американской техники и оборудования) стали приятной вишенкой на торте. Стоит также отметить, что победу одержала именно дореформенная армия, которая в основном опиралась на боевой опыт полученный в ходе Чеченской кампании. И еще стоит отметить важное последствие 888 – эта война серьезно подтолкнула разработки отечественных БПЛА, так как уже в 2008 году стало понятно, что за БПЛА будущее, а Россия в этом компоненте серьезно отстает (сейчас это отставание в значительной мере ликвидировано).

4. Разумеется, политические итоги войны оказались куда скромнее, Россия под давлением Запада ограничилась вариантом минимум, признав Южную Осетию и Абхазию и не добившись ликвидации русофобского режима в Тбилиси, который предоставлял и предоставляет территорию Грузии для происков НАТО. Чем-то все это напоминало итоги русско-турецкой войны 1877-1878 года, когда блестящие успехи русского оружия были частично нивелированы результатами Берлинского конгресса. Так что в дипломатическом плане (в отличие от военного) эта война оставила легкое чувство недосказанности. Разумеется, куда как приятственней был бы свой марионеточный режим в Тбилиси вместо американского или же нейтрализация Грузии. Но получилось то что получилось, в 2008-м году российские элиты были точно не готовы бить все горшки с Западом (этот момент придет лишь после 2014-го года, а в 2008-м надежды на попадение в "золотой миллиард" были еще достаточно крепки). Эти колебания будут достаточно наглядно проявляться после начала войны на Украине.

5. В долгосрочной перспективе, эта война сократила срок доверия США к Саакашвили и уже при Обаме его достаточно быстро заменили на менее скомпрометированную фигуру, которая сохраняла все тот же курс, но не была замазана проигранной агрессией (брызги от которой замазали "чистые демократические одежды" гегемона, который был непривычно для себя вынужден оправдываться и уверять, что он не имеет к произошедшему отношения) и внутригрузинскими художествами вроде разгона демонстрантов палками и пытками в тюрьмах. С точки зрения имиджа, война стала персональной катастрофой для Саакашвили, которого в те годы российские либералы позиционировали как пример "молодого и успешного реформатора", на примере которого нам всем надо учиться. Комедия с галстуком и бегство от бомбардировщика лишь дополнили картину имиджевого фиаско, уничтожив тот образ Саакашвили, который США заботливо культивировали с 2003 года.

Сейчас "молодого и перспективного реформатора" в основном знают как клоуна, которые бегает по крышам в Киеве или прорывается через границу Украины.

Выход Саакашвили в тираж начался именно в августе 2008 года.

6. Относительно того, кто начал войну все достаточно очевидно. Войну начал Саакашвили, к чему Россия была вполне готова. Подготовка Грузии к войне была заблаговременно вскрыта российской разведкой и пока грузины готовились к нападению, РФ создавала предпосылки для контрмер, которые и были приведены в действие, как только Грузия напала. Фактически, Саакашвили поставили капкан, в который он и угодил, отдав приказ на обстрел Цхинвала и начало наступления с целью захвата города. Что являлось не только просчетом грузинской, но и американской разведки, которая явно проспала подготовку к развертыванию 58-й армии. "Переиграли и уничтожили". Что конечно ничуть не мешает современной западной пропаганде рассказывать про "российскую агрессию" и нападение на "мирный грузинский трактор", хотя в ЕС еще в 2009 году криво признали, что войну начал Саакашвили, но мол Россия "применила чрезмерную силу". Мол слишком сильно побили Саакашвили, нельзя же так с "демократическими лидерами" принимаемыми в лучших домах Вашингтона и Брюсселя. Но тут ничего нового, как мы видели в последующих после 888 войнах, западная пропаганда всегда конструирует свою реальность, где Россия будет всегда и во всем виновата, безотносительно того, что делает или не делает Россия.

7. В целом же, война создала новую военно-политическую реальность на Кавказе (более выгодную для РФ, чем существовавшую до начала войны), которая без особых изменений просуществовала с 2008 по 2020-й год, когда Карабахская война вновь привела к трансформации региона и корректировке сфер влияния.

Начало войны. В ночь с 7 на 8 августа без объявления войны грузинская армия начал обстрел Цхинвала из "Градов" и перешла в наступление.

Иронично, но это видео несколько раз пытались выдать за доказательство "российской агрессии".

Утренний штурм Цхинвала грузинской армией. 8 августа 2008 года.

Российские миротворцы в первые часы войны.

Оборона Цхинвала и подход российских войск.

Ликвидация ВМС Грузии в Поти.

Трофеи Олимпийской войны.

—