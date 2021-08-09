 

Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми

09.08.2021, 5:46, Новости дня
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми.

Огонь Олимпиады-2020 потушен, информирует РИА «Новости».

Ранее олимпийский флаг был передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.

В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР), вместо гимна РФ звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.  



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