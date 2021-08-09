 

Антисемитский плакат на акции против ковид-пропусков вызвал скандал во Франции

09.08.2021, 5:46, Новости дня
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Прокуратура Франции ведет расследование в связи с информацией об антисемитском плакате на акции протеста против санитарных пропусков, сообщили СМИ.

В соцсетях распространили фотографию, на которой с этим плакатом запечатлена одна из участниц акции в городе Мец. Международная лига борьбы против расизма заявила, что собирается подать жалобу в связи с «явными проявлениями признаков антисемитизма», передает ТАСС со ссылкой на BFM.

Префект департамента Мозель Лоран Туве осудил «появление таких посланий» и сообщил, что полицейскому комиссариату Меца поручено соответствующее расследование. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что «антисемитизм – это преступление» и что личность женщины с плакатом устанавливается.

7 августа больше 150 городов Франции решили присоединиться к акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями из-за ситуации с коронавирусом.



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