Автобус перевернулся в Саратовской области

Направлявшийся из Белгорода в Саратов автобус перевернулся, есть пострадавшие, информирует главк МЧС по Саратовской области.

ДТП произошло на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительной информации СК, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. В салоне находились два водителя и 20 пассажиров, передает РИА «Новости».

Глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин сообщил, что пострадали 13 человек, передает ТАСС.

По его словам, два человека находятся в тяжелом состоянии.