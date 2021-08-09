Автобус перевернулся в Саратовской области
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Направлявшийся из Белгорода в Саратов автобус перевернулся, есть пострадавшие, информирует главк МЧС по Саратовской области.
ДТП произошло на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительной информации СК, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. В салоне находились два водителя и 20 пассажиров, передает РИА «Новости».
Глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин сообщил, что пострадали 13 человек, передает ТАСС.
По его словам, два человека находятся в тяжелом состоянии.
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