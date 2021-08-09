Мнение: Солженицына и Алексиевич убрали из школьной программы в Белоруссии

Да это просто праздник какой-то. В Белоруссии Солженицына и Алексиевич выкинули из школьной программы.

Из школьной программы по литературе в Белоруссии исключили произведения нобелевских лауреатов Светланы Алексиевич и Александра Солженицына, а также неоднократно номинированного Владимира Набоков. Как сообщает "Дождь", об этом в соцсети сообщил преподаватель Сергей Дубелевич.

Сообщается, что еще в 2020 году в раздел программы "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы" входили Солженицын, Набоков и Виктор Некрасов. В 2021 году в разделе рекомендуется изучать только Некрасова.

Книга Алексиевич "Последние свидетели" в прошлом году была включена в раздел о литературе, созданной отечественными писателями на русском языке. В новой программе ее заменил глава союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

Летом прошлого года Алексиевич вошла в президиум Координационного совета оппозиции, а осенью переехала в Европу после угрозы ареста.

https://www.mk.ru/politics/2021/08/08/v-belorussii-iz-shkolnoy-programmy-isklyuchili-aleksievich-solzhenicyna-i-nabokova.html – цинк

Интересно, когда у нас до этого дойдет.

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