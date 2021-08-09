Российские военные после учений покинули Узбекистан

Участвовавшие в учениях у границы Афганистана в Узбекистане российские военные вышли из этой центральноазиатской страны, сообщили в Центральном военном округе.

В учениях на полигоне Термез участвовали около 1,5 тыс. военнослужащих ВС РФ и Узбекистана, передает «Интерфакс».

В пятницу стало известно, что активная фаза тактических учений РФ и Узбекистана «Юг-2021», проводимых на фоне дестабилизации ситуации в Афганистане, завершилась. В ходе маневров российские Ту-22М3 провели серию ударов по лагерям «боевиков».

Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным в РФ и признанным террористическим движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил : «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».