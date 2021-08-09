 

Российские военные после учений покинули Узбекистан

09.08.2021, 4:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Участвовавшие в учениях у границы Афганистана в Узбекистане российские военные вышли из этой центральноазиатской страны, сообщили в Центральном военном округе.

В учениях на полигоне Термез участвовали около 1,5 тыс. военнослужащих ВС РФ и Узбекистана, передает «Интерфакс».

В пятницу стало известно, что активная фаза тактических учений РФ и Узбекистана «Юг-2021», проводимых на фоне дестабилизации ситуации в Афганистане, завершилась. В ходе маневров российские Ту-22М3 провели серию ударов по лагерям «боевиков».

Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным в РФ и признанным террористическим движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил : «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / В РФ провели массовый физмоб

23.07 / Помпео заявил о 50 годах «оккупации» Прибалтики Советским Союзом

01.11 / Премьер Грузии самоизолировался после контакта с коронавирусным больным

26.07 / На орбиту запустят сервер RuVDS

23.05 / Президент Еврокомиссии назвала “совершенно недопустимым” принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске

23.07 / «Преступная группировка» — экс-соратник Порошенко рассказал, как лидеры майдана пришли к власти

11.02 / В Донбассе обвинили ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения

16.02 / В Москве уволили санитара госпиталя за участие в акции с фонариками в поддержку Навального

25.06 / Генпрокурор Барр даст свидетельские показания в Палате представителей

19.01 / Продажи новых легковых автомобилей в ЕС сократились в 2020 году на 23,7%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика