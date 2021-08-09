 

Врач объяснил разницу между легкой и тяжелой формами COVID-19

09.08.2021, 4:00, Новости дня
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Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, какие симптомы бывают при легкой и тяжелой формах коронавируса.

Сапего заявил, что после прививки риск заражения инфекцией существенно понижается, а в случае болезни симптомы будут легкими, похожими на проявления обычной простуды: «Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

Тяжелые симптомы – это «одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов». Они обычно встречаются у непривитых людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем.

Сапего также отметил, что «пожилые люди болеют тяжелее» и что «хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни». При этом прививка, даже одна доза, резко снижает вероятность появления тяжелых симптомов.

Напомним, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса.



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