Антифа сорвали молитву ультраправых в США

В американском Портленде на выходных произошли стычки между антифа-активистами и ультраправыми, сообщают информационные агентства.

В субботу группа левых активистов в черном помешала ультраправой группировке «Гордые парни» (Proud Boys) провести мероприятие с молитвами. Полиция в столкновение не вмешивалась. В воскресенье во время еще одной стычки группировок, один из антифа-активистов применил перечный газ. Представитель полиции сообщил каналу Fox News, что полиции не пришлось кого-либо разгонять, передает РИА «Новости».

Напомним, Proud Boys – неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США. В Сенате США не исключали, что другие страны, в том числе Россия, якобы могут оказывать влияние на американские экстремистские группировки, причем как на ультраправых, так и на ультралевых.

Массовые протесты и погромы начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. В Портленде они тогда продолжались несколько месяцев. На фоне выборов и после инаугурации президента США Джозефа Байдена в городе прошли новые беспорядки.