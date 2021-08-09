 

Антифа сорвали молитву ультраправых в США

09.08.2021, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В американском Портленде на выходных произошли стычки между антифа-активистами и ультраправыми, сообщают информационные агентства.

В субботу группа левых активистов в черном помешала ультраправой группировке «Гордые парни» (Proud Boys) провести мероприятие с молитвами. Полиция в столкновение не вмешивалась. В воскресенье во время еще одной стычки группировок, один из антифа-активистов применил перечный газ. Представитель полиции сообщил каналу Fox News, что полиции не пришлось кого-либо разгонять, передает РИА «Новости».

Напомним, Proud Boys – неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США. В Сенате США не исключали, что другие страны, в том числе Россия, якобы могут оказывать влияние на американские экстремистские группировки, причем как на ультраправых, так и на ультралевых.

Массовые протесты и погромы начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. В Портленде они тогда продолжались несколько месяцев. На фоне выборов и после инаугурации президента США Джозефа Байдена в городе прошли новые беспорядки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Риск смерти снижает растительная диета с высоким содержанием белка

11.07 / В Ивано-Франковской области спасатели сняли с образовавшегося из-за разлива реки острова шесть детей и взрослого

07.02 / Компания Microsoft добавила функцию автозаполнения в менеджер паролей Authentificator

05.12 / Le Monde – в Норвегии нарушителям карантина грозит тюрьма

06.07 / Процессор от PlayStation 5 попадет в настольные ПК

23.09 / На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения – штаб ООС

12.03 / Анонсирована встреча Лаврова с главой МИД Израиля

10.07 / Помпео и Маас обсудили проблемы пандемии, Китая и Ливии

26.12 / Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

15.09 / Киевское “Динамо” проходит в следующий этап Лиги чемпионов, победив “АЗ” 2:0

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика