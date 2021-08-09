«В ней есть любовь и свет» – Личное мнение

«В ней есть любовь и свет. Я её люблю. Это моя дочь», — как-то сказала об Алине Кабаевой Ирина Винер-Усманова.

Это правда: в Алине это есть. И свет, и любовь.



Фото: Соцсети

Их — не подделать, не купить, не пришить в кабинете пластического хирурга, не пририсовать в фотошопе.

Алина — не просто самая великая спортсменка за всю историю художественной гимнастики, она ещё и самая красивая, самая обаятельная женщина, которую я когда-либо видела в спорте.

Красивее не было и нет.

Возьмём израильтянку эту — Линой Ашрам. Мало того, что победу ей тупо подарили судьи, за которых лично мне стыдно, так она ещё и откровенно некрасивая баба.

Сравните с Алиной. Хотя что это я? Их ведь даже сравнивать нельзя!



Фото: Соцсети

Художественная гимнастика несёт в мир красоту.

Где тут красота? Лично меня пугает взгляд этой Линой.



Фото: Соцсети

Ашрам — до ужаса не обаятельная дама. И, как у гимнастки, у неё — очень «грязные» ноги.

А Утяшева эта с вечно напряжённым лицом?

Вылезла со своим никому не нужным мнением — поддержала зачем-то дубоватую Ашрам. У Ляйсан ведь тоже обаяния — не больше, чем у гири из качалки.

Посмотрите, как тепло обнимает Ирина Винер Алину, как любит в ней этот свет, эту любовь в миру, к спорту, к детям. Сравните с Утяшевой.



Фото: Соцсети

Ляйсан, что с тобой? Что за выражение лица, будто у тебя — запор? В театре силикон вывалила, татуировок зачем-то нашлёпала. Ты женщина или вор в законе? Взгляд напряжённый, плечи деревянные, челюсти — такое ощущение, что сейчас желваки заиграют.

К чему это я? Ах, да: вы можете любить художественную гимнастику, можете не интересоваться ею от слова совсем, но, если вы хотите быть обаятельными женщинами, к которым тянутся все — от таких великих тренеров, как Ирина Усманова, до детей, несите в себе свет, как это делает Алина.

Сравните Утяшеву и Кабаеву. Одна транслирует миру внутреннее напряжение и страх ошибиться, другая — любовь и свет.



Фото: Соцсети

Всегда выбирайте второе: берите пример с Алины.

Улыбайтесь миру и делайте это искренне, с любовью. Зубы не забудьте привести в порядок только. Любовь и свет нужно нести в мир, обнажая зубы, на которые приятно смотреть. И тогда даже я — Лена Миро — вас полюблю.

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