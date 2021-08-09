«В ней есть любовь и свет» – Личное мнение
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«В ней есть любовь и свет. Я её люблю. Это моя дочь», — как-то сказала об Алине Кабаевой Ирина Винер-Усманова.
Это правда: в Алине это есть. И свет, и любовь.
Фото: Соцсети
Их — не подделать, не купить, не пришить в кабинете пластического хирурга, не пририсовать в фотошопе.
Алина — не просто самая великая спортсменка за всю историю художественной гимнастики, она ещё и самая красивая, самая обаятельная женщина, которую я когда-либо видела в спорте.
Красивее не было и нет.
Возьмём израильтянку эту — Линой Ашрам. Мало того, что победу ей тупо подарили судьи, за которых лично мне стыдно, так она ещё и откровенно некрасивая баба.
Сравните с Алиной. Хотя что это я? Их ведь даже сравнивать нельзя!
Фото: Соцсети
Художественная гимнастика несёт в мир красоту.
Где тут красота? Лично меня пугает взгляд этой Линой.
Фото: Соцсети
Ашрам — до ужаса не обаятельная дама. И, как у гимнастки, у неё — очень «грязные» ноги.
А Утяшева эта с вечно напряжённым лицом?
Вылезла со своим никому не нужным мнением — поддержала зачем-то дубоватую Ашрам. У Ляйсан ведь тоже обаяния — не больше, чем у гири из качалки.
Посмотрите, как тепло обнимает Ирина Винер Алину, как любит в ней этот свет, эту любовь в миру, к спорту, к детям. Сравните с Утяшевой.
Фото: Соцсети
Ляйсан, что с тобой? Что за выражение лица, будто у тебя — запор? В театре силикон вывалила, татуировок зачем-то нашлёпала. Ты женщина или вор в законе? Взгляд напряжённый, плечи деревянные, челюсти — такое ощущение, что сейчас желваки заиграют.
К чему это я? Ах, да: вы можете любить художественную гимнастику, можете не интересоваться ею от слова совсем, но, если вы хотите быть обаятельными женщинами, к которым тянутся все — от таких великих тренеров, как Ирина Усманова, до детей, несите в себе свет, как это делает Алина.
Сравните Утяшеву и Кабаеву. Одна транслирует миру внутреннее напряжение и страх ошибиться, другая — любовь и свет.
Фото: Соцсети
Всегда выбирайте второе: берите пример с Алины.
Улыбайтесь миру и делайте это искренне, с любовью. Зубы не забудьте привести в порядок только. Любовь и свет нужно нести в мир, обнажая зубы, на которые приятно смотреть. И тогда даже я — Лена Миро — вас полюблю.
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Источник: Лена Миро
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