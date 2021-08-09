Спорт: Гегемонию РФ остановили судейским беспределом

Завершившиеся Олимпийские игры в Токио омрачил громкий судейский скандал. Сборная РФ по художественной гимнастике впервые за четверть века осталась без золотых медалей. «Полный крах, просто позор», – оценила ситуацию главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова. По мнению экспертов, на ОИ-2020 россиянки заслужили золото, а явно предвзятое решение судей выглядит как очередное «наказание» России.

В воскресенье в Токио завершилась Олимпиада-2020, которая ожидалась в прошлом году и была отложена из-за пандемии. Странность этих Игр не только в нумерации и отсутствии зрителей на трибунах, но и в том, что сборная РФ впервые в истории была лишена возможности использовать национальные флаг и гимн, а выступала под псевдонимом «Сборная Олимпийского комитета России».

Многие отечественные атлеты показали блестящие результаты на Играх-2020, которых никто не ожидал. «Завоевали медали в видах спорта, где у РФ давно не было успехов, им удалось показать достойные результаты в жесткой и неблагоприятной обстановке», – констатировала в воскресенье олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Впрочем, несмотря на отдельные победы, российские спортсмены показали худший почти за сто лет итог в медальном зачете. Россияне финишировали на пятом месте с 20 золотыми медалями, 28 серебряными и 23 бронзовыми. Никогда ранее, начиная с 1912 года, отечественная сборная не опускалась ниже четвертой строки.

Однако в первую очередь Олимпийские игры-2020 запомнились тем, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором». Так главный тренер оценила работу судей на состязаниях по художественной гимнастике.

Больше всего вопросов вызвало решение по итогам индивидуального многоборья. В субботу российская гимнастка Дина Аверина была объявлена серебряным призером, золото было отдано представительнице Израиля Линой Ашрам – при том, что израильская спортсменка уронила ленту во время исполнения. Кроме того, сборная РФ по этому виду спорта получила лишь серебро в групповом многоборье, в то время как золото досталось сборной Болгарии.

Дина Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинной победительницей. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики. Впрочем, как считают эксперты, даже Спортивный арбитраж в Лозанне не может пересмотреть спортивные итоги соревнований, а целью подачи жалобы может быть профилактика дальнейшего судейского беспредела.

Победы художественных гимнасток воспринимаются как одна из визитных карточек России, в том же ряду, что и, например, классический балет или космические достижения. Поэтому неудивительно возмущение решением судей на ОИ-2020 – тем более есть указания на то, что «поражение» РФ было заранее спланировано. Участницы группового многоборья прямо заявили YouTube-каналу «Телеспорт»: они еще до выступлений поняли, что судьи подыграют сборной Болгарии. Предвзятость судей стала ясна уже после их оценки индивидуального выступления Дины Авериной, сказали спортсменки.

Похожего мнения придерживается и Ирина Винер-Усманова. «Уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию РФ нужно остановить», – сказала Винер-Усманова. Она напомнила, что еще «полтора месяца назад на чемпионате Европы РФ обыграла Болгарию». «А сегодня на первом виде Болгарии моментально сделали разницу, хотя мячи у них намного слабее. Я вчера это предвидела, поняла,

гегемонию РФ нельзя остановить каким-то другим образом, только судейскими манипуляциями».

«Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти», – добавила президент ВФХГ.

Что касается Дины Авериной, то ее «убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут», указала Винер-Усманова. Израильтянка Линой Ашрам допустила серьезную ошибку во время упражнений – потеряла ленту, и тем не менее получила золото, констатировала в эфире «Матч-ТВ» пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

«Такого на моей памяти не было, – заметила спортсменка, которая добилась побед именно в индивидуальном многоборье. – Ты не можешь быть чемпионкой с потерей снаряда». Кроме того, решения олимпийских судей вызвали протесты у гимнасток из многих других стран, указала Батыршина.

«Я согласна с Винер-Усмановой – организация соревнований по художественной гимнастике стала действительно полным крахом и позором. Я посмотрела выступление сестер Дины и Арины Авериных, могу сказать, что Дина объективно очень сильно выступила», – сказала газете ВЗГЛЯД абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Алия Мустафина. Из нынешних Игр можно сделать вывод – нашим спортсменам нужно выступать «на десять голов выше соперников, чтобы не давать возможности судьям вести свои игры», добавила спортсменка.

По мнению экспертов, с несправедливыми судейскими решениями с возможной политической подоплекой нужно бороться, привлекая внимание высших инстанций. Уже сейчас нужно на уровне Международного олимпийского комитета (МОК) разобраться с тем, что произошло на ОИ-2020, уверена депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. «Конечно, очень обидно за девочек, – подчеркнула собеседница. – И я думаю, что МОК должен внести определенные изменения в выборе судей».

«В 2002 году на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в парном катании (виде спорта, где с 1964 года всегда выигрывали только советские, а затем российские пары), произошла такая же история, – напомнила Роднина. – После скандала и большого разбирательства МОК и Международная федерация фигурного катания приняли решение о том, что надо что-то в судействе менять – не защищать, а менять, чтобы судейство было более объективным, более считаемым и понятным. Должны менять требования, или тогда вид спорта не подходит под олимпийский девиз».

«Думаю, что нас стараются наказать. Полагаю, это так. Я это предсказывал, это следствие прошлого – сочинская Олимпиада, множество допинговых историй… Американцы кричали, что Россию вообще стоит отстранить от Токио из-за допинга», – отметил в комментарии порталу «Газета.Ru» четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он провел параллель с историей гимнаста, олимпийского чемпиона Алексея Немова, которому выставили явно заниженные оценки после выступления на ОИ-2004 в Афинах (тогда Немов, как и сейчас Аверина, удостоился оваций). Подобные инциденты дискредитируют Международный олимпийский комитет, отметил Тихонов. Он призвал пожизненно отстранить судей, оценивавших выступление Авериной.

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